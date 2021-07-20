Варшава, , 22:49 — REGNUM В 2021 году были удовлетворены все без исключения заявки от граждан Белоруссии на получение гражданства Польши. Об этом сообщили 20 июля в пресс-службе польского управления по делам иностранцев.

Как уточняется, за первое полугодие 2021 года иностранцами было подано 1,7 тысячи заявлений на получение статуса беженца и гражданства Польши, что на 27% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

«Больше всего обращений на получение статуса беженца подали граждане Белоруссии — 667 человек, России — 465 человек, Афганистана — 140 человек, Украины — 112 человек, Турции — 50 человек», — приводит сообщение пресс-службы ИА «Красная весна».

Сообщается также, что в отношении мигрантов из Белоруссии положительные решения принимаются в 100% случаев, а вот российские граждане часто получают отказы — из 616 отрицательных решений о предоставлении международной защиты и гражданства почти половина касалась граждан России (289 человек) и Украины (140 человек).

В управлении отметили, что иностранцу предоставляется международная защита (в виде статуса беженца или дополнительной защиты), если в стране его происхождения он подвергается риску преследования или реальной опасности потери жизни или здоровья. Каждое заявление рассматривается индивидуально, управление подробно анализирует отдельные случаи, чтобы проверить, должна ли быть предоставлена защита конкретному лицу.