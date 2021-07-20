Вашингтон, 20 июля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Принц Гарри получит $20 млн за свои мемуары. Об этом 20 июля сообщает издние TMZ.

(сс) DoD News, EJ Hersom Принц Гарри

По данным СМИ, часть гонорара принца Гарри будет отдана некоему писателю, который помогает монарху в создании книги. А вся прибыль от продаж пойдёт на благотворительность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, принц Гарри планирует написать «правдивый рассказ» о своей жизни в будущей книге. Премьера мемуаров запланирована на 2022 год.