Лос-Анджелес, США, 20 июля, 2021, 22:40 — ИА Регнум. Новый кинокомикс «Блэйд» с Махершалой Али в главной роли будет снимать режиссёр Бассам Тарик. Об этом 20 июля сообщает портал We Got This Covered.

Зрители знают этого кинематографиста благодаря картине «Откуда ты родом?» (Mogul Mowgli), которая получила восторженные отзывы критиков (на сайте Rotten Tomatoes фильм имеет оценку 96%). Фанатов удивил выбор продюсеров, однако многие из них выразили надежду, что Тарик сможет снять интересную картину.

Напомним, кинокомикс «Блэйд» пока не получил дату релиза. Ранее Marvel объявила, что сценарий к картине напишет Стейси Осей-Куффур, работавшая над сериалом «Хранители».