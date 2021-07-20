Москва, 20 июля, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, «Матч ТВ» на своем официальном портале сообщил, что «Краснодар» проявляет интерес к капитану московского «Велеса» Мамаду Майга.

Soccer.ru Футболисты «Краснодара»

По данным источника, на данный момент опорный полузащитник находится в процессе подачи документов на получение гражданства РФ. Он переехал в Россию четыре года назад. За московский «Велес» из чемпионата ФНЛ он должен отыграть до зимнее трансферного окна после чего сможет сменить клуб.