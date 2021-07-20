Пермь, 20 июля, 2021, 22:50 — ИА Регнум. В Перми стартовало производство девятого сезона сериала «Реальные пацаны». Об этом 20 июля пишет издание «Бюллетень кинопрокатчика».

(сс) rottonara Камера! Мотор!

По данным издания, в новом сезоне главный герой Колян (Николай Наумов) вернётся в старую квартиру, где вспомнит прошлые события шоу. Все произошедшее с ним он решит записать в книгу «Последний реальный пацан».

Добавим, что в новом сезоне будет 20 серий. Шоу выйдет на экраны уже в 2022 году.