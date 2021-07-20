Москва, 20 июля, 2021, 22:23 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале сообщил, что московское «Динамо» может закрыть свой фарм-клуб в Высшей хоккейной лиге.

Алексей Колчин ИА REGNUM У ворот «Динамо»

По данным источника, сейчас обсуждается вопрос о закрытии красногорского «Динамо». «Очень высокие шансы, что примут плохое решение», — написал журналист.

В минувшем сезоне фарм-клуб «Динамо» стало 16-й команд в общем зачете регулярном чемпионат и уступила «Югре» в первом раунде плей-офф ВХЛ.