Токио, 20 июля, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Главный режиссёр «Магической битвы» Сонху Пак рассказал о том, какие из сцен аниме-сериала являются, по его мнению, самыми яркими. Об этом 20 июля сообщает портал Comicbook.

Фигурка в стиле аниме

«Сцены, на которые я хотел бы, чтобы фанаты обратили особое внимание, — это момент, когда Годзё (маг Годзё Сатору — ИА REGNUM) впервые снимает маску и открывает глаза, а также сцена, которая показывает рост Итадори (Итадори Юдзи — главный герой шоу — ИА REGNUM) в конце 13-й серии», — сказал Пак.

Напомним, Сонху Пак участвовал в реализации таких известных аниме-проектов, как «Гаро: Печать пламени», «Бог старшей школы», «Фейри Тейл», Macross Frontier, «Юри на льду», «Триплексоголик» (xxxHOLiC) и других. В «Магической битве» он выступил в качестве режиссёра 7-го (Assault) и 24 (Accomplices) эпизодов.