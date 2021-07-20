Москва, 20 июля, 2021, 22:49 — ИА Регнум. Певица Земфира рассказала, почему редко публикует что-либо в социальных сетях. Она написала пост на эту тему в своём официальном сообществе «ВКонтакте».

Земфира

По словам артистки, она «не любит» соцсети из-за отсутствия уважения со стороны их пользователей. «…как бы ты не ответил, найдутся задроты, которые препарируют твой ответ, обесценят его. А если твой ответ не понравится публике, то она встанет на табуретку и начнет кричать о «толерантности», «терпимости», «правах человека» и т. д… УВАЖЕНИЕ. Вот что утратил современный мир», — считает она.

Ранее Земфира подала в суд на писателя и актёра Евгения Гришковца с требованием выплатить ей компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Причиной иска стали высказывания артиста в эфире канала «Дождь» относительно последнего альбома певицы.