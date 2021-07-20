Йошкар-Ола, 20 июля, 2021, 22:17 — ИА Регнум. В Марий Эл на базе Бауманского лицея в 2021 году откроется первый в регионе детский технопарк «Кванториум». Об этом сообщает региональное министерство образования и науки.

Пресс-служба минобразования Марий Эл

Открытие нового центра развития запланировано в рамках национального проекта «Образование» по региональному проекту «Современная школа». На его создание и функционирование направлено 21,4 млн рублей, в том числе 20,9 млн рублей — средства федерального бюджета.

В настоящее время продолжается поставка оборудования для «Кванториума» — ноутбуки, 3D-принтеры, микроскопы, гидропонная установка, наборы «Умная теплица». Лицей получит интерактивные панели, цифровые лаборатории по биологии, физиологии, химии, физике, фрезерные станки, паяльные станции, наборы по робототехнике, антибактериальные боксы.

В технопарке будут работать кабинеты по направлениям: робототехника, хай-тек, биотехнологии. Также планируется открытие IT-квантума. Занятия по физике, химии и биологии смогут посещать не только ученики лицея, но и учащиеся других образовательных организаций.

Для работы в «Кванториуме» педагоги дополнительного образования и школьные учителя проходят курсы повышения квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время федеральная сеть детских технопарков включает 110 «Кванториум», в ряде регионов они только отрываются, в некоторых — работают в течение почти пяти лет. «Кванториум» — это новый формат дополнительного образования, уникальная среда для ускоренного развития ребенка по научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям.