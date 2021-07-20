20 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили идею наказывать тех, кто призывает отказаться от вакцинации.

Елизавета Коробова, , 23:56 — REGNUM Информация о том, что первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо главе Минюста РФ Константину Чуйченко с призывом ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 20 июля в социальной сети Facebook.

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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«А я считаю, нужно наказать всех тех, кто ввёл принудительную вакцинацию, и не выполняет законы Российской Федерации, нарушает её конституцию. А то уже в этой Госдуме не знают, как закрыть рот народу, которому, по идее, должна подчиняться», — отмечает Марина Л.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что те, кто призывает сопротивляться вакцинации, должны преследоваться законом Российской Федерации.

Владимир Петров ВКонтакте/Владимир Петров

«Наконец-то! А медицинских работников, ведущих антипрививочную агитацию, увольнять с привлечением к уголовной ответственности», — призывает Alla B.

Другие, наоборот, уверены, что наказывать никого нельзя, потому что в таком случае придётся преследовать тех, кто агитирует вакцинироваться.

«Наказание за агитацию против вакцинации — это правильно, каждый решает сам, но призывать и принуждать вакцинироваться, по идее, тоже неправильно. Опять-таки, каждый должен решать сам», — написал Владимир С.

Часть людей считает, что давление со стороны государства, конечно, окажет своё воздействие, но властям стоило бы задуматься о том, почему народ им не доверяет.

Пункт вакцинации от коронавируса. Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

«Вот прессовать-то у нас умеют! А что вы сделали для того, чтобы народ дружно хором пошёл вакцинироваться, как это было в Израиле?» — задаётся вопросом Larisa N.

Ряд пользователей указывает на то, что следует наказывать не тех, кто призывает не вакцинироваться, а тех, кто виноват в возникновении коронавируса.

«Для начала накажите тех, кто придумал этот ужасный вирус, тех, кто делает на нём бабло, начиная от продаж масок, антисептиков и бестолковых лекарств, тех, кто наживается от выделенных денег для борьбы с пандемией и лечения больных, тех, кто навязывает непроверенные вакцины, тех, кто не отвечает за смерть человека после вакцинации!» — указывает Vitaliy N.

Вакцинация от коронавируса Yanao.ru

Отдельные комментаторы предполагают, что такие жёсткие инициативы лишь отдалят народ от власти, что может привести к далеко не лучшим последствиям.

«Неумные менеджеры! Делают всё, чтобы кампания по вакцинации провалилась окончательно. Чрезмерная забота о нашем здоровье уже сильно пугает. Призы за вакцинацию и ответственность, это же надо было додуматься! И насколько самоуверенно они перед выборами законотворят против народа. Отважные», — заметил пользователь под псевдонимом «Алый Пёс».

Напомним, 20 июля агентство RT опубликовало материал, согласно которому первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил письмо главе Минюста РФ Константину Чуйченко с призывом ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.