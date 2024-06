Лос-Анджелес, США, 20 июля, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Фильм «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном может нарушить одно из главных правил кинокомиксов с «детским» рейтингом. Об этом 20 июля сообщает портал We Got This Covered.

David Shankbone Дуэйн Джонсон

Автор статьи напомнил, что Чёрный Адам, в отличие от других главных персонажей кинокомиксов DC, не имеет внутреннего запрета на убийства. Известный инсайдер Майки Саттон сообщил, что из-за этого будущий фильм выйдет за пределы возрастного рейтинга PG-13 (детям до 13 лет не рекомендуют показывать картину). Например, «Чёрный Адам» может получить немало сцен насилия, но при этом в фильме не будет по-настоящему «кровавых» моментов.

Напомним, мировая премьера кинокомикса «Чёрный Адам» запланирована на 28 июля 2022 года. Кроме Дуэйна Джонсона в картине снимаются Пирс Броснан (Доктор Фейт), Ной Сентинео (Крушитель Атомов), Элдис Ходж (Человек-ястреб) и Сара Шахи (Адрианна Томаз).