Пётр Чайковский стал самым популярным российским музыкантом за рубежом
Москва, 20 июля, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Spotify назвал самых прослушиваемых отечественных исполнителей среди зарубежных пользователей. Об этом 20 июля сообщает издание TJ.
Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906
В тройку самых популярных музыкантов вошли рэпер Моргенштерн (3 место), а также дуэт Rauf & Faik (2 место). Самым прослушиваемым исполнителем стал композитор Пётр Ильич Чайковский.
Ранее сервис Spotify назвал самых прослушиваемых артистов в России. Ими стали рэперы Моргенштерн, Скриптонит и Kizaru.