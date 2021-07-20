Москва, 20 июля, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Spotify назвал самых прослушиваемых отечественных исполнителей среди зарубежных пользователей. Об этом 20 июля сообщает издание TJ.

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский. 1906

В тройку самых популярных музыкантов вошли рэпер Моргенштерн (3 место), а также дуэт Rauf & Faik (2 место). Самым прослушиваемым исполнителем стал композитор Пётр Ильич Чайковский.

Ранее сервис Spotify назвал самых прослушиваемых артистов в России. Ими стали рэперы Моргенштерн, Скриптонит и Kizaru.