Лондон, 20 июля, 2021, 22:05 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, портал The Guardian сообщил, что лондонский «Тоттенхэм» готовиться к обмену с «Севильей».

(сс) Bluejam Стадион «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

По данным источника, «шпоры» могут отдать испанскому клубу права на полузащитника Эрика Ламелу, в таком случае в обратном направлении последует вингер Брайан Хиль. Также «Тоттенхэм» будет обязан доплатить 25 миллионов евро в качестве компенсации за будущие достижения перспективного Хиля.

В минувшем сезоне 20-летний Хиль на правах аренды выступал за «Эйбар» и набрал в их составе 7 (4+3) очков по системе «гол+пас» в 29 матчах.