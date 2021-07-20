20 июля 2021 | Время чтения 2 мин

Светлана Рыбина, , 23:56 — REGNUM Заявление главы госкорпорации Дмитрия Рогозина о том, что его «даже передёрнуло», когда он узнал, сколько получают российские космонавты по сравнению с их коллегами из НАСА и Европейского космического агентства, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 20 июля в социальной сети Facebook.

Бездонная пропасть Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«В США становятся миллиардерами, а потом занимаются космосом, а в РФ вначале занимаются космосом, а потом становятся миллиардерами. Вот, такая ирония…» — пишет Виталия К.

Многие пользователи призвали Рогозина не удивляться так сильно, ведь зарплаты космонавтов выглядят не такими уж и шокирующими, если учитывать оплату труда простых сотрудников Роскосмоса.

«Пусть не плачет. У космонавтов самые высокие пенсии по России до 350 тысяч рублей. А вот зарплаты у инженеров и техников на заводах отрасли просто смехотворны. Некоторые дворники и то больше получают. А он что, с Луны свалился? Сколько лет разваливает эту отрасль. Позорище!» — написала Елена Г.

Космический скафандр Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Некоторые комментаторы отмечают, что Рогозин умудрился узнать о низких зарплатах в своей корпорации только сейчас, спустя годы работы на руководящей должности.

«Столько лет на посту главного руководителя и только сейчас решил поинтересоваться данным вопросом? Вот такой вот ответственный руководитель теперь у нас космосом занимается», — указывает Arina A.

Часть людей считает, что, несмотря на низкие зарплаты в Роскосмосе, свои доходы Рогозина, судя по всему, совсем не смущали.

«А его не передернуло от своей зарплаты? Может быть, стоит отказаться от её части в пользу космонавтов?» — задаётся вопросом Надежда Б.

Ряд пользователей указывает на то, что другие космические страны не позволяют себе такого унизительного существования работников в этой отрасли.

«Конечно, не могу представить, чтобы в Китае на ключевых предприятиях для страны была такая несправедливость. Вообще такое неравенство в зарплатах руководства и подчинённых нужно искоренять, иначе ни о каком развитии государства говорить не придётся», — поделилась своим мнением Ирина Б.

«Денежное» дерево Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Отдельные комментаторы отмечают, что руководство Роскосмоса, судя по всему, несильно задумывалось о своих сотрудниках, ведь перед глазами у них маячила только прибыль.

«Прибыль любыми средствами — вот царь и бог происходящего капиталистического действа. Видать российский капитализм ещё не нажрался, вот и пытается выжимать все средства даже из космонавтов», — считает Rustam S.

Напомним, 19 июля глава госкорпорации Дмитрий Рогозин на встрече с отрядом космонавтов заявил, что его «даже передёрнуло», когда он узнал, сколько получают российские космонавты по сравнению с их коллегами из НАСА и Европейского космического агентства.