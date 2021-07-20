20 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили открытое письмо в ВОЗ с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик.

Светлана Рыбина, , 23:16 — REGNUM Информация о том, что более полумиллиона пользователей интернета в КНР подписали открытое письмо во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы «предотвратить будущие эпидемии», стала поводом для обсуждения в российском интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение 20 июля в социальной сети Facebook.

Коронавирус. Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Хорошо бы ещё выяснить, был ли искусственно создан ВИЧ и если это подтвердится, стоит выкатить коллективный иск от пострадавших по всему миру к тем, кто всё это создал», — считает Дмитрий Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что такое расследование станет правильным решением, ведь люди должны знать, кто выпустил коронавирус из-под лабораторного контроля.

«Очень верное решение! Полмиллиона человек требуют правды! Главное, чтобы эксперты ВОЗ, которые должны проводить расследование, были не из США, ЕС, Канады или Австралии. Тогда, может быть, удастся добиться справедливости», — поделился своим мнением Фарзин Д.

Лаборатория. (сс) Dean Calma. IAEA

Некоторые комментаторы отмечают, что та самая злополучная лаборатория, которую подозревают в качестве источника распространения новой коронавирусной инфекции, находится на территории Китая.

«Пусть сначала свою лабораторию в Ухане покажут, что они там производят, а потом на США стрелки переводят. А то очень уж это подозрительно, до последнего пытались всё скрыть, включая доктора, рассказавшего миру о вирусе», — предполагает Olga I.

Часть людей считает, что многие американские специалисты в области биологического оружия трудятся в Китае. Граждане пишут, что китайские власти сами виноваты в том, что пустили на свою территорию таких злодеев.

«А почему американские биолаборатории находятся в Китае? Почему на Украине — понятно. Тут на свой народ власть давно начхала, прошу прощения за лексику, но китайцы ведь не так глупы! Как они такое могли допустить?» — задаётся вопросом Нина Ц.

Ряд пользователей указывает на то, что руководствам всех стран, на территории которых находятся американские биолаборатории, стоит задуматься о том, что они приютили у себя настоящее зло, которое может вырваться наружу в любой момент.

«Кто проверит лаборатории кроме них? Почему вы разрешаете открывать у себя такие лаборатории, когда вы даже понятия не имеете, что там делается?!» — возмущается Тамара Г.

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Отдельные комментаторы напоминают, что многие пророчили миру такую судьбу, но мало кто хотел воспринимать эти пророчества всерьёз.

«Конечно, это биологическое оружие. Ещё лет десять назад говорили, что войны в будущем будут биологические или техногенные. Все это готовилось годами ранее! Сожалею я будущему своих внуков!» — пишет Tamara K.

Напомним, 19 июля китайская газета Global Times опубликовала материал о том, что более полумиллиона пользователей интернета в КНР подписали открытое письмо в ВОЗ с требованием расследовать ситуацию в американской биологической лаборатории на базе Форт-Детрик, чтобы «предотвратить будущие эпидемии».