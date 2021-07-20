Йошкар-Ола, 20 июля, 2021, 21:54 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства Марий Эл выделят 2,5 млн рублей на обновление материально-технической базы Марийского республиканского колледжа культуры и искусств имени И.С.Палантая. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Евстифеев.

Пресс-служба колледжа культуры имени Палантая Набережная в Йошкар-Оле

Планируется, что средства пойдут на приобретение мебели, кухонного оборудования, столовых приборов, столовой и кухонной посуды.

Кроме того, будет обновлена система пожаротушения и защиты при пожаротушении и чрезвычайных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня из того же источника выделено 34 млн рублей на строительство новых скважин и резервуаров в восьми населенных пунктах. Так, более 12 млн рублей выделено Волжскому району, 8 млн рублей — бюджету Медведевского района, более чем по 2 млн рублей направят бюджетам Юксарского сельского поселения Килемарского района, Сернурского района, а также Моркинского района.

Кроме того, 7,7 млн рублей пойдет на ликвидацию аварии на самотечных коллекторах в районе ГНС-1 в Волжске.

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