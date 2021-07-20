20 июля 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова экс-кандидата в президенты Белоруссии о том, что глава США поможет её сторонникам одержать победу.

Тимур Кондратьев, , 22:55 — REGNUM Заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что её сторонники смогут одержать победу с помощью американского лидера Джозефа Байдена, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 20 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Светлана Тихановская Иван Шилов © ИА REGNUM

"Интересно, сколько ей заплатили за предательство своей Родины?» — задаётся вопросом Николай Б.

Многие пользователи усмотрели в таком заявлении открытую работу якобы белорусских оппозиционеров на интересы иностранных государств. Но нашлись и те, кто убеждены, что ничего зазорного в этих словах нет.

«Лукашенко не является Родиной, ведь он всего лишь неэффективный менеджер страны, которой требуется замена властной верхушки», — поделился своим мнением Рома Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия уже сталкивалась с таким отношением. Наши граждане прекрасно помнят, как Америка умудрилась кинут всех, включая даже её ярых российских сторонников, которые готовы были маму родную продать за одобрение Вашингтона.

Светлана Тихановская T.me/tsikhanouskaya

«Россия в 90-х уже прошла этот путь. Заявление, что «Америка поможет» — это абсолютная ложь. США попросту уничтожат всю промышленность. Ослу понятно, что всё, что им нужно, так это рынок сбыта и управляемое ими марионеточное правительство», — указывает Дмитрий Д.

Часть людей считает, что заявление Тихановской звучит крайне забавно, ведь все уже давно знают, что Америка помогает только таким образом, что после её помощи остаются лишь пылающие руины.

«Точняк! Американцы действительно только и делают, что всем помогают! Спросите Сербию, Ирак, Ливию. Там теперь же рай на земле! Да и Украина может подтвердить!» — отмечает Артур Д.

Ряд пользователей указывает на то, что белорусской оппозиции уже не имеет никакого смысла надеяться на поддержку со стороны Запада, ведь протестная активность в республике сейчас на самом дне.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что-то во время митингов не особо что-то получилось у этой белорусской оппозиции. А сейчас, когда всё уже поутихло, смысла в этой помощи вообще никакой нет. Да и от такой помощи США немало стран в итоге пострадали», — пишет Николай Ч.

Нашлись и те, кто убеждён, что американские щупальца в любом случае доберутся до Белоруссии. Если Россия не предпримет никаких решительных действий, то она лишится ещё одной братской страны.

«Думаю, что Белоруссия рано или поздно без Тихановской повернётся в сторону Соединённых Штатов Америки, как это сделала Молдавия, Грузия и Украина. Печальная история. Волны развала СССР продолжают накатывать на берег стабильности», — считает Александр С.

Напомним, 19 июля бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью журналу National Interest, что её сторонники смогут одержать победу с помощью американского лидера Джозефа Байдена.