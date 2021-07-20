Москва, 20 июля, 2021, 22:47 — ИА Регнум. Блогер Валя Карнавал отписалась от Ани Pokrov в соцсети Instagram. Об этом 20 июля пишет издание Elle Girl.

(сс) NeONBRAND Блогер

Причиной такого решения стало видео Ани Pokrov, которое она записала под песню Pussy Boy исполнителя Егора Крида. Использование композиции задело Валю Карнавал.

На это Аня Pokrov ответила публикацией в историях своего Instagram-аккаунта. «Валя, прости, я не подумала, что это тебя заденет», — извинилась она перед блогером.

ИА REGNUM напоминает, что Егор Крид посвятил песню Pussy Boy Вале Карнавал, с которой какое-то время встречался. В сингле он затронул интимные моменты его романа с блогером, чем обидел её.