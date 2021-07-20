Франция, 20 июля, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Глава Ubisoft Ив Гийемо рассказал о проекте видеоигры, известной под названием Assassin's Creed Infinity. Об этом 20 июля сообщает портал GamesRadar.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassin's Creed Valhalla

Гийемо во время очередного общения с инвесторами компании заявил, что будущая игра «значительно расширит охват бренда», при этом «сохранив наследие богатого повествования Assassin's Creed». Руководитель Ubisoft отметил, что проект пока находится на ранней стадии реализации и сказал, что разработчики расскажут подробности о нём когда придёт время.

О том, что Ubisoft работает над новой игрой серии Assassin's Creed сообщил 7 июля 2021 года известный журналист, инсайдер и автор агентства Bloomberg Джейсон Шрайер. Позже Ubisoft подтвердила информацию о существовании проекта. Некоторые журналисты предположили, что Assassin's Creed Infinity станет чем-то вроде концентратора для контента франшизы Assassin's Creed.