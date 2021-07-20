Сан-Франциско, США, 20 июля, 2021, 21:38 — ИА Регнум. Общие запреты на употребление кофеина как средства для снижения риска сердечной аритмии с высокой вероятностью являются необоснованными. К такому выводу пришла группа ученых Калифорнийского университета в Сан-Франциско, передаёт 20 июня ИА «Красная весна».

Кофе

Как уточняется, в ходе исследования, проводившегося в течение пяти, были проанализированы данные 386 258 участников.

Скорректировав данные с учётом привходящих факторов (демографических характеристик, сопутствующих заболеваний, особенностей образа жизни) специалисты обнаружили, что каждая дополнительная обычная чашка кофе снижает риск возникновения аритмии на 3%. Дальнейший анализ выявил аналогичное статистически значимое снижение риска как фибрилляции предсердий, так и, в частности, наджелудочковой тахикардии.

В заключительной части исследования учёные проанализировали, изменили ли семь различных генетических вариантов, которые, как известно, влияют на метаболизм кофеина, взаимосвязь между потреблением кофе и риском аритмии, и пришли к выводу, что они не оказали никакого влияния.

Рандомизационное исследование Менделя с участием тех же генетических вариантов также не выявило связи между изменениями метаболизма кофеина и риском развития аномальных сердечных ритмов.