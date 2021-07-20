Сеул, 20 июля, 2021, 21:27 — ИА Регнум. Компания Samsung выпустит три цветовых варианта складного смартфона Galaxy Z Fold 3. Об этом 20 июля сообщил портал Wccftech.

Samsung.com Samsung Galaxy Fold

Утечку информации об официальных версиях Galaxy Z Fold 3 допустила известная компания Dbrand, специализирующаяся на выпуске нестандартных корпусов для различных устройств.

Производитель выложил в сеть список образов Galaxy Z Fold 3, в который также попали три официальных варианта. Таким образом, пользователи узнали, что новое устройство Samsung в момент релиза можно будет приобрести с чёрным, зелёным или серебристым корпусом.

Напомним, южнокорейский производитель планирует представит Galaxy Z Fold 3 на выставке Galaxy Unpacked, которая пройдёт 11 августа 2021 года. Ожидается, что смартфон получит внешний дисплей с диагональю 6,23 дюйма и складной 7,55-дюймовый внутренний экран.