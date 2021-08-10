Лето крайностей 2021 года: изнуряющая жара, тропические ливни и разрушительные наводнения в умеренных широтах. По прогнозам Гидрометцентра России, активный циклон, который движется по северо-западу страны, окажет влияние на погоду в Москве. Между тем Западная Европа продолжает фиксировать масштабы разрушений от наводнений, которые уже унесли десятки жизней. Более всего пострадали Германия и Бельгия, власти которых сообщили не менее чем о 100 погибших в результате буйства стихии, многие пропали без вести. Все подробности о погодных аномалиях в России и мире — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости

Погода

21:29 20.07.2021 В регионах Приволжского федерального округа 21−22 июля на фоне продолжающейся изнуряющей жары ожидаются грозы с градом. В Самарской области 21−22 июля температура воздуха в дневные часы будет достигать +39°С. В Саратовской области жара будет достигать в пиковые часы +40°С. В то же время в Татарии, Пермском крае, Башкирии и Нижегородской области прогнозируется ливневый дождь, грозы и град. Об этом: В Поволжье на смену жаре приходят грозы с градом

21:31 20.07.2021 20 июля в Ульяновской области местами ожидается ветер 20−25 м/с, ливневый дождь, крупный град.

21:32 20.07.2021 До конца суток 20 июля в Самарской области местами ожидается гроза, ливневый дождь, крупный град, ветер 20−25 м/с. Днем в Самарской области стояла сильная жара (температура 40−41°).

21:32 20.07.2021 21−22 июля в Крыму ожидается дождь, местами очень сильный дождь, гроза, крупный град, ветер 20−25 м/с.

21:34 20.07.2021 По данным Гидрометцентра России, уровень воды 19 июля превысил неблагоприятную отметку на р. Селемджа у с. Усть-Ульма (Амурская область); 20−21 июля ожидается 650−700 см, затопление поймы на глубину 1,0−1,5 м.

21:34 20.07.2021 Повышение уровня воды (на 22−127 см за сутки) отмечалось отдельными участками на реках: Васюган (Томская область), Тобол (Тюменская область), Снежная (Бурятия), Тауй (Магаданская область), Оленек, Олекма, Алдан, Яна, в нижнем течении Индигирки и Колымы (Якутия).

21:35 20.07.2021 Уровень воды выше неблагоприятной отметки отмечается на Амуре у с. Елабуга, с. Малмыж и г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край); от с. Ленинское (Еврейская автономная область) до устья затоплена пойма на глубину 9−166 см.

21:42 20.07.2021 По данным Финского метеорологического института (FMI), в Финляндии был самый теплый июнь за всю историю наблюдений. И жара продлилась до июля. В Коувола Анджала, что на юге Финляндии, 27 дней подряд температура была выше 25 ° C. Это самая продолжительная волна тепла в Финляндии по крайней мере с 1961 года, сообщает Гидрометцентр России.

21:45 20.07.2021 Паводок. Амурская область. 28.mchs.gov.ru

21:47 20.07.2021 Вода в Неве в черте Петербурга из-за многодневной аномальной жары прогрелась до +25 градусов. Такая температура главной водной артерии Северной столицы наблюдается впервые за всю историю наблюдений, Читайте также: Вода в Неве прогрелась до рекордно высокой температуры

21:48 20.07.2021 В Курганской области вводится режим ЧС в связи с засухой, которая постигла аграриев в июне. Это решение приняла областная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС, сообщает пресс-служба губернатора региона. Читайте также: В Курганской области вводят режим ЧС из-за засухи

21:48 20.07.2021 Наземное тушение. aviales.ru

21:52 20.07.2021 В рамках поездки в Карелию глава МЧС России Евгений Зиничев совместно с главой региона Артуром Парфенчиковым совершили облет пострадавших от природных пожаров территорий. сообщает МЧС России 20 июля. В субъекте действует 39 очагов природных пожаров на площади активного горения 31,5 га (общая площадь пожаров, в том числе пройденная огнем, составляет 5 994,42 га). К настоящему моменту 14 очагов локализовано. После облета министр проверил работу сил и средств по защите населенных пунктов и объектов экономики. Зиничев прибыл в н.п. Найстенъярви Суоярвского района, вблизи которого действует природный пожар площадью активного горения 4,5 га. Сотрудники МЧС России выполняют комплекс мероприятий по недопущению распространения огня. Регулярно производится передислокация сил и средств в связи со сменой направления ветра. Как отметил глава МЧС России, угроза перехода огня на населенные пункты снята. Аэромобильный отряд ведомства будет находиться в Суоярвском районе, пока не будет снята угроза и ситуация не стабилизируется. Для ликвидации лесных пожаров наращивать свою группировку продолжит Рослесхоз.

21:53 20.07.2021 Задымление в экскурсионной зоне заповедника «Кивач» от лесных пожаров, действующих на соседних территориях в Карелии. zapkivach.ru

21:56 20.07.2021 Оперативный прогноз возможных ЧС на 21 июля 2021 года на территории РФ обуславливается прохождением четырех циклонов, двух антициклонов и действием атмосферных фронтов, сообщает МЧС России.

22:13 20.07.2021 В связи с воздействием неблагоприятных метеорологических явлений, 21 июля прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, с порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта: в УФО на территории Челябинской, Свердловской областей (гроза, град, порывы ветра до 20 м/с), Ханты-Мансийского АО (сильные дожди, грозы, порывы ветра 15−17 м/с);

22:14 20.07.2021 В ЦФО на территории Брянской, Белгородской, Липецкой, Орловской областей порывы ветра до 18 м/с.

22:14 20.07.2021 в ПФО на территории Башкирии, Татарии, Самарской, Пензенской областей, Пермского края (гроза, град, сильный дождь, ливневый дождь, порывы ветра до 20 м/с;

22:14 20.07.2021 в ЮФО на территории Республики Крым (сильные дожди, сильные ливни, гроза, град, порывы ветра 17−22 м/с), Краснодарского края (сильные дожди).

22:16 20.07.2021 Существует вероятность активизации обвально-осыпных процессов, сход оползней, сход селей малого объема, просадка грунта в горных и предгорных районах Северо-Кавказского ФО: Ингушетия (Малгобекский, Джейрахский), Кабардино-Балкария (Баксанский, Эльбрусский), Карачаево-Черкессия (Зеленчукский, Карачаевский), Северная Осетия-Алания (Алагирский, Ирафский), Чечня (Шатойский, Итум-Калинский), Дагестан (Буйнакский, Гергебильский, Карабудахкентский; Южного ФО: Адыгея (Майкопский район), Краснодарский край (Абинский, Апшеронский, Белореченский, Крымский, Курганинский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Северский, Туапсинский, Успенский районы, ГО Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск, Сочи), Республика Крым (Симферопольский, Бахчисарайский районы, ГО Ялта, Алушта), г. Севастополь.

22:17 20.07.2021 Пляжная зона у Северного речного вокзала, Москва © ИА REGNUM

22:31 20.07.2021 Аномально жаркая погода на юге России в четверг, 22 июля, сменится ливнями и грозами, температура воздуха в регионах Южного и Северокавказского федерального округов понизится на 10−15 градусов и наконец вернется в свою климатическую норму, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков. «Аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на десять градусов, наконец уйдет. В среду произойдет смена воздушных масс, в четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. В ночь на четверг он захватит Крым, днем четверга пройдет по Краснодарского краю, Ростовской и Волгоградской областям и регионам Северного Кавказа. Только вот такая резкая смена воздушных масс будет сопровождаться ливневыми дождями, грозами, местами со шквалистым ветром, градом. В конце недели на юг России придет антициклон, будет без осадков, солнечно и в пределах 28−30 градусов», — сказал он.

22:31 20.07.2021 В Краснодаре уже в среду, 21 июля, температура воздуха понизится с 40 до 36 градусов, в четверг — до 28−30 градусов, потом будет держаться на уровне 25−27, 26−28 градусов. В четверг город «накроют» сильный ливень и гроза. А вот в Сочи температура воздуха резко не упадет: в среду — 30−32, в четверг — 25−27 градусов. К концу недели — 27−29 градусов. «Отдых туристов в Крыму и на Черноморском побережье в четверг будет омрачен — море везде будет штормить. В Ялте в четверг и пятницу будет прохладнее, чем в Сочи — 24−26 градусов, в субботу воздух прогреется до 30−33 градусов», — уточнил Синенков.

22:32 20.07.2021 В Волгограде и Элисте в четверг похолодает до 30 градусов, в пятницу ожидается 25−28 градусов. В Ростове-на-Дону в четверг столбики термометров опустятся до 25−27 градусов, в пятницу — воскресенье будет комфортная погода при температуре 26−28 градусов. Ливни, грозы при понижении температуры до 25 градусов в четверг прогнозируется во Владикавказе. В Нальчике — до 30 градусов, в пятницу — до 25, в республиканском центре Кабардино-Балкарии пройдут сильные дожди, грозы, местами возможен град, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

22:49 20.07.2021 Заповедник Кивач. Карелия (cc) Mike1979 Russia

00:27 21.07.2021 По меньшей мере 12 человек погибли во время затопления тоннеля и станции метро в городе Чжэнчжоу (Китай) из-за сильного ливня сообщил 20 июля телеканал CCTV. Подробности в материале: В Китае при затоплении метро погибли 12 человек

07:03 21.07.2021 Около 100 тысяч человек были эвакуированы в китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) из-за наводнений, обрушившихся на регион, 21 июля передает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти. Читайте подробнее: Из-за наводнения в городе Чжэнчжоу в Китае эвакуировали 100 тысяч человек

07:24 21.07.2021 21 июля в Эвенкийском муниципальном районе, в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, передаёт Среднесибирское УГМС.

07:26 21.07.2021 Ситуация с лесными пожарами в канадской провинции Британская Колумбия достигла «критической точки», и она будет ухудшаться, заявил 20 июля на брифинге министр общественной безопасности региона Майк Фарнворт. Об этом: Жителей на западе Канады предупредили о возможной эвакуации из-за пожаров

08:08 21.07.2021 В среду, 21 июля, в столице России ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в городе составит +24… +26 °C. Об этом 21 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве 21 июля ожидается переменная облачность и до +26 °C

08:58 21.07.2021 Аномалии температуры относительно климатических норм за 1961−1990 гг. meteoinfo.ru

09:06 21.07.2021 Посещение лесов из-за повышения риска возникновения лесных пожаров ограничено на территории Краснодарского края до 6 августа, сообщили в региональном оперативном штабе. Об этом: На Кубани запретили въезд в леса из-за пожарной опасности

09:08 21.07.2021 Из-за сильного наводнения власти города Чжэнчжоу, находящегося в центральной китайской провинции Хэнань, эвакуировали 200 тысяч человек. Об этом 21 июля сообщается в заявлении городского отдела пропаганды, которое приводит газета «Бэйцзин Жибао». Читайте также: В китайском Чжэнчжоу из-за наводнения эвакуировали 200 тысяч человек

09:11 21.07.2021 Температура воздуха в Москве 21 июля вернётся к климатической норме, сообщает центр погоды «Фобос». Об этом: В Москве ожидается до 25 градусов тепла

09:31 21.07.2021 В начале следующей недели жаркая погода, при которой температура воздуха будет выше +25 °C, может вернуться в Москву. Об этом 21 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Подробности в материале: Вильфанд рассказал, когда в Москву может вернуться жаркая погода

09:56 21.07.2021 21−22 июля на севере Приволжского федерального округа, 22−23 июля на юге округа ливневый дождь, гроза, ветер до 20 м/с.

09:56 21.07.2021 21−23 июля в Башкирии ливневый дождь, гроза, град, ветер 15−20 м/с. 21, 23 июля в Пермском крае сильный грозовой дождь.

09:58 21.07.2021 Искусственные дожди вызваны в трёх районах Якутии для тушения лесных пожаров. Сообщение об этом опубликовано 21 июля в телеграм-канале регионального оперативного штаба. Уточняется, что лётчики-наблюдатели Авиалесоохраны искусственно вызвали дожди в Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии, где пожаров больше всего. Для этого самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон» запустил в облака пиропатроны с йодистым серебром. Подробности в материале: В Якутии для тушения пожаров вызвали дожди

10:10 21.07.2021 Температурный рекорд был побит на одной из аэрологических станций в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт на станции Уфа-Дема днем 20 июля. Читайте также: В Башкирии побит температурный рекорд 2004 года

10:11 21.07.2021 Лесные пожары. Карелия. 10.mchs.gov.ru

10:34 21.07.2021 По состоянию на утро 21 июля в Красноярском крае зарегистрировано 11 лесных пожаров на площади 3575 га. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства. Читайте подробнее: В Красноярском крае действует 11 лесных пожаров

10:38 21.07.2021 АО «Донэнерго» после сбоев в работе электростанций обратились к жителям Ростовской области с призывом сократить потребление электроэнергии. При этом параметры качества электроэнергии на выходе соответствуют всем нормам, заверили в компании. Подробности в материале: Ростовчан призвали снизить потребление электроэнергии в жару

10:42 21.07.2021 Абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 20 июля в Самарской области. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Сообщается, что 20 июля в регионе были зафиксированы экстремально высокие температуры воздуха в Клявлине и Кинель-Черкассах. Читайте также: В Самарской области побит температурный рекорд 1951 года

11:08 21.07.2021 За прошедшие сутки новых очагов возгораний в лесах Бурятии не обнаружено. Под постоянным наблюдением космической программы «ИСДМ-Рослесхоз» находится одна термоточка в Муйском районе площадью около 3 га. Она находится в труднодоступной горной местности, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

11:16 21.07.2021 Дерево упало на автомобиль в Тольятти. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области. Сообщается, что днем 20 июля в Тольятти автомобиль Citroën C4, за рулем которого находилась женщина 1959 года рождения, ехал по ул. Инженерная в направлении леса. «В результате неблагоприятных погодных условий возле дома №46 по ул. Инженерной на автомобиль упало дерево», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Подробности в материале: В Тольятти на автомобиль с водителем рухнуло дерево

11:24 21.07.2021 Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 22 июля. По данным территориального ГУ МЧС РФ, ночью в Тайшетском, Чунском, Братском, днем в северо-западных и Катангском районах местами ожидаются сильные дожди, грозы. Читайте также: Сильные дожди с грозами пришли в Приангарье

11:29 21.07.2021 В Иркутской области по состоянию на утро 21 июля в результате лесных пожаров, действующих в регионе, а также в Якутии, в зону задымления попали поселок Перевоз и село Большой Патом Бодайбинского района. Об этом: В Приангарье дымом лесных пожаров заволокло два населенных пункта

11:29 21.07.2021 Лужи после дождя. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11:39 21.07.2021 В Иркутской области значительно обострилась обстановка с лесными пожарами. Как сообщает 21 июля пресс-служба областного правительства, из ранее зарегистрированных очагов в локализованное состоянии перешло пять пожаров в Бодайбинском районе, два — в Усть-Удинском, по одному в Катангском, Киренском, Усть-Илимском, Нижнеилимском и Чунском районах. Общая площадь этих очагов составляет 8211,2 га. Читайте подробнее: Грозы спровоцировали десятки лесных пожаров в Приангарье

11:46 21.07.2021 Три лесных пожара зарегистрировано в минувшие сутки в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства республики. Сообщается, что с 15 апреля по 21 июля текущего года в регионе было зарегистрировано 225 лесных пожаров. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили три лесных пожара

11:52 21.07.2021 Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Экстренное предупреждение на 21−22 июля передало территориальное ГУ МЧС РФ. Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днём 21 июля и в течение суток 22 июля местами по Забайкальскому краю ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град. Подробности в материале: В Забайкалье передано экстренное предупреждение о непогоде

11:55 21.07.2021 Информация о погибших или пострадавших при наводнении иностранцах не поступала к руководству КНР. Об этом официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил 21 июля на брифинге, комментируя паводки в центральной провинции Хэнань. Подробности в материале: Власти КНР не располагают данными о погибших при наводнении иностранцах

12:11 21.07.2021 Жителей Кузбасса предупредили об аномальной жаре. С 23 по 27 июля в Кемеровской области ожидается аномально жаркая погода. Такой прогноз дали кузбасские синоптики. По данным специалистов, в отдельных районах по области в эти дни температура воздуха будет подниматься до +30 градусов и выше, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

12:16 21.07.2021 Ливни, грозы и порывы сильного ветра ожидаются в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что днем 22 июля в республике ожидаются ливни, град и грозы, а также ветер при грозе с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха может прогреться до +34°С. На автодорогах ожидается туман. Подробности в материале: В Башкирии ожидаются град, ливни и сильный ветер

12:17 21.07.2021 Очень сильные дожди в сопровождении гроз прогнозируются на территории Воронежской области вечером 21 июля, а также 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте подробнее: Воронежскую область после изнуряющего зноя накроют ливни

12:17 21.07.2021 Дождь [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

12:25 21.07.2021 На здании общежития уральского филиала РАНХиГС в Екатеринбурге разместили рисунок, посвящённый проблеме таяния ледников. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля «Стенограффия». Арт-объект создал итальянский художник Роберто Сиредц. «Автора беспокоит тема экологии, и почти каждая его работа в серии подобных холодных 3D-муралов говорит о хрупкости природы», — сообщили организаторы. Рисунок занял всю стену многоэтажного общежития. Читайте также: В Екатеринбурге создали арт-объект на тему таяния ледников

12:53 21.07.2021 Западно-Сибирское УГМС: в Кемеровской области 23−27 июля местами ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 °С и выше. 23−27 июля в Юргинском районе ожидается высокая пожароопасность (4-го класса).

12:55 21.07.2021 Штормовое предупреждение объявлено на территории Сочи 22−23 июля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта. Читайте также: В Сочи объявлено штормовое предупреждение

13:19 21.07.2021 Порывы сильного ветра повредили фальшкровлю здания детского сада в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что инцидент произошел вечером 20 июля в м.р. Хворостянский н.п. Маслениково. Там порывы ветра повредили фальшкровлю здания детского сада «Солнышко» на площади 600 кв. метров, всего же площадь кровли здания составляет 740 кв. метров. Читайте подробнее: В Самарской области сильный ветер повредил кровлю детского сада

13:22 21.07.2021 В Татарии днем и вечером 22 июля ожидаются сильный дождь, гроза, кратковременное усиление северного ветра до 15−20 м/с, локально град. Температура воздуха ночью составит от +15 до +20 градусов. Максимальная температура воздуха днем достигнет отметки в +26 градусов, на востоке до 31 градуса тепла. Об этом: В Татарии обещают сильный дождь и грозы

13:25 21.07.2021 Жителей Ростовской области предупредили о резкой смене погодных условий. Объявлено штормовое предупреждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 21 июля. Подробности в материале: Жару в Ростовской области сменят ливни и шквалистый ветер

13:39 21.07.2021 Общее число погибших в результате произошедшего из-за сильных ливней наводнения в городе Чжэнчжоу, расположенном в китайской центральной провинции Хэнань, возросло до 25. Об этом 21 июля сообщили на пресс-конференции, трансляцию которой осуществляло агентство «Синьхуа», представители местные властей. Читайте также: Число погибших в результате наводнения в Китае возросло до 25

13:51 21.07.2021 В Северной столице в четверг, 22 июля, ожидается ухудшение погодных условий, на город надвигается гроза с сильными порывами ветра. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Читайте подробнее: Петербург предупредили о приближении грозы

13:56 21.07.2021 На нынешней неделе самыми холодными в Москве днями будут 22 и 23 июля. Об этом 21 июля рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Об этом: Синоптик рассказал о самых холодных днях в Москве на нынешней неделе

14:07 21.07.2021 Облачно. Южный Урал [Мария Выбойщик © ИА REGNUM]

14:22 21.07.2021 На сегодняшний день власти ФРГ не надеются найти выживших в зоне наводнения, при котором погибло свыше 160 человек и еще многие числятся как пропавшие без вести. Об этом 21 июля заявила замглавы службы технической помощи ФРГ (THW) Сабине Лакнер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Читайте также: В ФРГ считают маловероятным, что смогут найти выживших в зоне наводнения

14:50 21.07.2021 На сегодняшний день власти ФРГ не надеются найти выживших в зоне наводнения, при котором погибло свыше 160 человек и еще многие числятся как пропавшие без вести. Об этом 21 июля заявила замглавы службы технической помощи ФРГ (THW) Сабине Лакнер в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Об этом: Der Spiegel: сделка Германии и США по «СП-2» может быть опасной для Байдена

15:05 21.07.2021 Штормовое предупреждение 22 июля в Севастополе в связи с сильным дождем, грозой и ветром объявило 21 июля Главное управление МЧС РФ по городу. Читайте также: МЧС объявило штормовое предупреждение в Севастополе

16:09 21.07.2021 В Саратовской области вечером 21 июля, а также ночью и днем 22 июля ожидаются грозы, ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра до 28 м/с, местами сильный дождь. До 23 июля в большинстве районов области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс). Об этом: В Саратовской области ожидается шквалистый ветер и крупный град

16:16 21.07.2021 На территории четырех районов Сахалина объявлено предупреждение о высокой пожарной опасности. Остров третьи сутки в дыму, профессиональные пожарные, дружины и добровольцы работают буквально без сна и отдыха. А что же министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков и полпред в ДФО Юрий Трутнев? Почему они не на месте? — вопрошает депутат Госдумы Алексей Корниенко (КПРФ). Об этом: Сахалин третьи сутки в дыму: где полпред Трутнев, где министр Чекунов?

16:23 21.07.2021 Парашютисты-пожарные. aviales.ru

16:24 21.07.2021 В Пензенской области с 21 по 22 июля ожидаются гроза, ливни, крупный град, шквал до 25 м/с, очень сильный дождь (50 мм и более). Температура воздуха существенно понизится. Ночью термометры покажут около +18 градусов, днем — +19…+21. Читайте также: В Пензенской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности

18:37 21.07.2021 Парашютисты-пожарные. aviales.ru

20:21 21.07.2021 Последствия природных пожаров в поселках Джабык и Запасное Карталинского района Челябинской области. gubernator74.ru

20:27 21.07.2021 В период 21−22 июля на севере Приволжского федерального округа, 22−23 июля в южной части ожидается ливневый дождь, грозы, ветер порывами более 20 м/с. Ливни прогнозируют в Башкирии, Пермском крае, Ульяновской, Саратовской и Пензенской областях. Читайте подробнее: Сильные ливни ожидаются в регионах Поволжья

20:36 21.07.2021 В Мордовии на предстоящие сутки, 22 июля, объявлено штормовое предупреждение. В течение дня местами на территории региона ожидается сильный дождь, гроза и порывы ветра до 17 м/с. Читайте также: В Мордовии объявлено штормовое предупреждение

21:41 21.07.2021 Соболезнования выразил российский президент Владимир Путин федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель по поводу гибели жителей запада Германии во время наводнения. Меркель в ходе телефонного разговора «со своей стороны выразила надежду, что в самое ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии». Читайте подробнее: Путин выразил Меркель соболезнования в связи с гибелью людей на западе ФРГ

22:11 21.07.2021 Наводнение в центральном Китае Фото Синьхуа

06:53 22.07.2021 Тела еще восьми погибших в результате наводнений в провинции Хэнань в центральной части Китая обнаружили спасатели, 22 июля сообщается на сайте регионального департамента чрезвычайных ситуаций. Таким образом, общее число жертв стихии в этом регионе достигло 33. Подробности в материале: Число погибших при наводнении в центральной части Китае увеличилось до 33

07:48 22.07.2021 Паводковая обстановка обострилась в селе Богомягково Шилкинского района Забайкальского края. Как сообщает пресс-служба правительства региона, из-за подъема уровня воды реки Кия снесло мост, который соединял микрорайон Даманский с основной частью села. Сейчас в населенном пункте развернут пункт временного размещения на базе школы, решается вопрос о предоставлении гусеничной техники для транспортировки жителей из отрезанной части села. Вода к домам пока не подошла, но в Даманском сейчас находятся 18 взрослых и 14 детей. Об этом: Наводнение в Забайкалье сносит мосты и требует эвакуации населения

07:56 22.07.2021 Проливные дожди вновь ухудшили паводковую обстановку в Забайкалье. По данным территориального ГУ МЧС РФ, на территории Нерчинского района произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч. В результате этого в селе Заречный оказалось подтоплено 55 домов и 55 приусадебных участков. Подробности в материале: В забайкальском селе Заречный подтоплены десятки домов

08:02 22.07.2021 Порывы ветра до 28 метров в секунду ожидаются в Самарской области. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба областного МЧС РФ. Сообщается, что 22 июля по области ожидаются грозы, ливни, град и ветер порывами до 28 метров в секунду. Подробности в материале: Жителей Самарской области предупредили о грозах, граде и сильном ветре

08:54 22.07.2021 На Саратовскую область вечером 21 июля обрушился сильный ветер. От стихии пострадали здания, линии электропередачи и газопровод в поселке Турки. Пострадавших среди жителей нет. Об этом: В Саратовской области ураганный ветер повредил здания, ЛЭП и газопровод

09:04 22.07.2021 За прошедшие сутки, 21 июля, в Красноярском крае ликвидировано пять лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба правительства региона, они действовали в Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. По предварительным данным, очаги возникли по причине сухих гроз. Подробности в материале: В Красноярском крае полыхает более четырёх тысяч гектаров леса

09:10 22.07.2021 Температура воздуха в Москве 22 июля окажется ниже многолетней нормы, сообщает центр погоды «Фобос». Подробности в материале: В Москве ожидается похолодание

09:20 22.07.2021 Ливни, грозы, град с сильным ветром ожидаются в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Сообщается, что днем 22 июля в республике могут пройти ливни, грозы и град. Также ожидается сильный ветер. Столбик термометра может подняться до отметки +34°С. Об этом: В Башкирии ожидаются ливни, грозы и град

09:23 22.07.2021 В четверг, 22 июля, в столице России ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в городе составит +22…+24 °С. Об этом 22 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Об этом: В Москве 22 июля ожидается переменная облачность и до +24 °С

09:57 22.07.2021 Купание на всех пляжах Анапы запрещено 22 июля в связи со штормом и сильным донным течением, об этом сообщили в администрации города. Об этом: На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма

10:09 22.07.2021 Мощный смерч прошёл над Чёрным морем у берегов Сочи утром 22 июля. Кадры, снятые очевидцами у одного из пляжей курорта, появились в соцсетях. Читайте подробнее: Смерч прошёл у берегов Сочи

10:19 22.07.2021 Десантники-пожарные. aviales.ru.

10:22 22.07.2021 На смену жаре в Калмыкии придут ливни и шквалистый ветер, сообщается на сайте регионального МЧС России. Синоптики прогнозируют, что непогода продержится до 23 июля. Читайте подробнее: Калмыкию накроют ливни и шквалистый ветер

10:42 22.07.2021 На Саратов в ночь с 21 на 22 июля обрушился сильный ветер. В единую дежурно-диспетчерскую службу поступили сообщения о 38 упавших деревьях, из них шесть перегородили проезжую часть, 13 упали на электрические провода. Известно также о повреждении 11 автомобилей, одной крыши дома, трех случаях обрыва электропроводов. Читайте подробнее: В Саратове ураганом повалены десятки деревьев

10:51 22.07.2021 Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о наступлении аномально жаркой погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, с 23 по 27 июля температура поднимется выше 30 градусов тепла. Об этом: Аномальной жары ожидают в Новосибирской области

10:55 22.07.2021 Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 23 июля. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, ночью в Катангском, Киренском районах местами ожидаются сильные дожди, грозы. Читайте подробнее: Приангарье заливает дождями

11:01 22.07.2021 Жителей Забайкальского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий 23 июля: в течение суток в регионе сохранятся очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. Об этом: В Забайкальском крае передано штормовое предупреждение

11:14 22.07.2021 В течение ближайших дней в Якутию придут дожди, благодаря которым ситуация с лесными пожарами в регионе существенным образом улучшится. Об этом 22 июля сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Вильфанд рассказал, когда в Якутии улучшится ситуация с лесными пожарами

11:41 22.07.2021 Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев ознакомился с ходом ликвидации последствий паводка в Амурской области. amurobl.ru.

11:42 22.07.2021 В ряде регионов центральной части России, в южной части страны, а также в Поволжье в ближайшие дни ожидаются интенсивные дожди, грозы и сильный ветер. Об этом 22 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Подробности в материале: Вильфанд предупредил об опасной погоде в ряде регионов России

12:30 22.07.2021 За сутки в стране от осложнений, вызванных COVID-19, впервые за две недели скончался пациент. Общее число жертв в Северной Македонии достигло 5488. Кроме того, 150 243 пациента в стране выздоровели. Лечение в стране проходят 234 человека. Об этом: В Северной Македонии за сутки выявили 15 носителей коронавируса

12:37 22.07.2021 В ночь с 22 на 23 июля по Нижегородской области ожидается облачность, возможны дожди. В субботу, 24 июля, столбик термометра ночью опустится до 8 градусов тепла. Читайте также: Нижегородцев предупредили о резком похолодании на выходных

12:54 22.07.2021 Сумма ущерба от произошедшего в Бельгии 14−16 июля в результате сильных ливней наводнения, которое стало самым тяжелым за последние 100 лет, по предварительным оценкам, превышает €10 млрд. Об этом 22 июля сообщает телеканал RTL-TVI со ссылкой на правительство бельгийского региона Валлония. Читайте также: Названа предварительная сумма ущерба от наводнения в Бельгии

13:18 22.07.2021 Порывы ветра до 26 метров в секунду ожидаются в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, в республике объявлено штормовое предупреждение. «Сегодня 22 июля во второй половине дня и вечером местами по республике ожидается шквалистое усиление ветра 21−26 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Читайте подробнее: В Башкирии объявлено штормовое предупреждение

13:36 22.07.2021 Одессу ночью накрыл мощный ливень: затопило многие улицы, в некоторых районах отключено электричество. [[[video-0]]] Информации о пострадавших нет. По данным местного Гидрометцентра, в некоторых областях Украины дожди с грозами ожидаются и сегодня. Цитата RT.

15:19 22.07.2021 В последние дни текущего месяца в столице России ожидается спад жары. Об этом 22 июля заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Читайте также: Синоптик рассказал, когда в Москве ожидается спад жары

15:44 22.07.2021 Кровли школы и частных домов были повреждены в результате шквалистых порывов ветра в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону. Сообщается, что в н.п. Нижний Аллагуват Стерлибашевского района в результате порывов сильного ветра была повреждена кровля школы на площади 130 кв. метров. При этом общая площадь кровли — 1700 кв. метров. Подробности в материале: В Башкирии сильный ветер повредил кровли частных домов и школы

17:20 22.07.2021 В Северной столице в ночь на пятницу, 23 июля, ожидается ухудшение погодных условий. В городе на Неве пойдет дождь, разразится гроза, а скорость порывов ветра будет доходить до 15 м/c, предупреждает 22 июля ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Читайте также: Жителей Петербурга ждёт грозовая ночь

19:16 22.07.2021 Дожди [Иван Шилов © ИА REGNUM]

20:54 22.07.2021 Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области до субботы, 24 июля, из-за риска возникновения пожаров, сообщает Гидрометцентр России. Читайте также: «Жёлтый» уровень опасности объявлен в Подмосковье из-за угрозы пожаров

07:19 23.07.2021 Забайкальский край. 2800 жителей Шилкинского района пострадали от паводков, порядка 500 домов затоплено. [[[video-1]]] На месте работает губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

07:30 23.07.2021 В Забайкалье после продолжительных ливней вновь начались подтопления жилых домов. Как сообщает сегодня, 23 июля, территориальное ГУ МЧС РФ, в селе Заречный Нерчинского района, где произошел размыв береговой линии на искусственном озере Макарыч, пришлось эвакуировать в пункт временного размещения (ПВР) жителей подтопленных домов. Подробности в материале: Забайкалье накрыло третьей волной паводка

07:36 23.07.2021 В Забайкалье, где обострилась паводковая обстановка, вновь передано штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Как сообщает 23 июля территориальное ГУ МЧС РФ, в течение суток местами в регионе сохранятся очень сильные дожди, сильные ливни, грозы. После выпадения осадков на большинстве рек возможен рост уровня воды. Об этом: В Забайкалье передано штормовое предупреждение

07:44 23.07.2021 Наводнение принесло Забайкалью новые разрушения. После обильных дождей на Транссибе в Сретенском районе обрушился железнодорожный мост. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, инцидент случился накануне вечером, 22 июля, пришлось останавливать движение поездов в обоих направлениях. Читайте подробнее: Паводок обрушил железнодорожный мост в Забайкалье

08:24 23.07.2021 В Забайкальском крае паводковая обстановка после обильных ливней всё более ухудшается. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, к 23 июля произошел подъем уровня воды в горных реках Шилкинского района и продолжает расти. В городе Шилка вода зашла на 190 приусадебных участков и в 37 жилых домов. Повреждены один низководный мост и 100 метров дорожного полотна региональной автодороги. В районном центре развернут пункт временного размещения, в котором на данный момент размещено 42 человека, в том числе девять детей. Читайте также: Наводнение в Забайкалье: подтоплены десятки домов

08:36 23.07.2021 В Красноярском крае на 23 июля зарегистрировано четыре лесных пожара. Как сообщает пресс-служба правительства региона, очаги общей площадью 27,4 га находятся в Богучанском и Таймырском Долгано-Ненецком районах. По предварительным данным, причинами возроганий стали сухие грозы. Читайте также: Сухие грозы подожгли лес в Красноярском крае

09:08 23.07.2021 Дым от лесных пожаров в Якутии достиг территорий штата Аляска, отмечает телеграм-канал «Город Братск» со ссылкой на CNN. Всемирная метеорологическая организация подтвердила эти данные, опираясь на спутниковые снимки. Читайте подробнее: Лесные пожары Якутии почувствовали на Аляске

09:21 23.07.2021 Пожароопасная обстановка в российских лесах ещё более обострилась. По данным сайта Авиалесоохрана, на 23 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории Российской Федерации находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 135 лесных пожаров общей площадью 1 000 073 га. Работа по тушению там прекращена «на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности». Проще говоря, лесные пожары, которые находятся вдали от населённых пунктов, не тушат исходя из экономической нецелесообразности. Подробности в материале: В России полыхает более миллиона гектаров леса, который никто не тушит

09:32 23.07.2021 Губернатор Забайкалья Александр Осипов увидел женщин, которые пытались перейти дорогу, превратившуюся в реку из-за наводнения. Посадил к себе в машину и перевёз в безопасное место. Наверняка, если бы был без машины, и на себе бы перетащил. [[[video-2]]] Цитата канала «Алиса в Забайкалье».

09:45 23.07.2021 Из-за ливней в Забайкалье смыты пять автомобильных мостов и обрушился железнодорожный мост на Транссибе, движение остановлено. В Ставрополе и Ростове-на-Дону дождь затопил улицы, люди в автобусах спасались, залезая на поручни. [[[video-3]]] «Первый канал».

10:45 23.07.2021 Губернатор Забайкалья Александр Осипов поставил задачу в кратчайшие сроки оценить ущерб от паводков в Нерчинском районе. Оценочные комиссии должны завершить работу до конца недели. Комиссиям предстоит определить получателей компенсационных выплат среди пострадавших жителей территории. Губернатор края подчеркнул, что после оценки ущерба на месте непригодных для жилья домов будут построены новые. «В результате стихии пострадало 55 домов. Также урон нанесен сельскому хозяйству. Погибли свиньи, теленок, куры. Весь ущерб подсчитывается», — уточнил зампред правительства Андрей Гурулев.

11:06 23.07.2021 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в понедельник температура будет колебаться от 31 до 38 градусов, пик жары — 39 градусов — будет достигнут в среду, 28 июля. К средним показателям температура вернется уже в четверг. Читайте также: В Северной Македонии ожидают небывалую жару

11:45 23.07.2021 После продолжительных ливней в Забайкалье началась третья волна паводка. По оценке губернатора региона Александра Осипова, по сравнению с июнем 2021 года стихия нанесла ещё больший ущерб. «Вчера ночью объезжал поселок Заречный, сегодня работаем в Шилке. Убеждаем людей, чтобы они не сидели во время подъема воды возле имущества. Надо заботиться о жизни и здоровье людей, поскольку стресс и переохлаждение отрицательно на нем сказываются. Призываю жителей не рисковать собой, в первую очередь спасать своих родных, близких и беречь здоровье. Организовано патрулирование силами МЧС и УМВД, поэтому беспокоиться не о чем. Прямо сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. После спада воды властями будут организованы работы по ликвидации последствий паводков», — сказал Александр Осипов. Читайте подробнее: Забайкалье вновь уходит под воду

13:15 23.07.2021 В Лазаревском опять потопчик. [[[video-4]]] Цитата канала «Сочи №1».

13:19 23.07.2021 [[[video-5]]] Число жертв наводнения в китайской провинции Хэнань возросло до 51 — власти.

13:35 23.07.2021 РЖД остановила на три дня продажу билетов на поезда, следующие в Забайкалье, прорабатывают перевозку на автобусах пассажиров задержанных поездов.

13:37 23.07.2021 Российская лучница потеряла сознание из-за жары на Олимпиаде в Токио. На помощь ей пришли врачи сборных Италии, Британии и США. Медики осмотрели спортсменку, дали попить воды и помогли добраться до Олимпийской деревни. Члены российской олимпийской сборной до этого говорили, что в Токио от жары «плавится асфальт».

13:40 23.07.2021 ЛучницаСветлана Гомбоева, которая потеряла сознание на Олимпиаде, чувствует себя нормально. Девушка сказала, что после случившегося у неё болит голова, но стрелять может и будет.

14:43 23.07.2021 Президент России Владимир Путин 23 июля поручил российскому правительству обеспечить регионы всем необходимым в связи с обрушением моста Транссиба. «Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и всё, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», — отметил глава государства. Читайте также: Путин дал поручения в связи с обрушением моста Транссиба в Забайкалье

14:48 23.07.2021 Российские железные дороги приостановили продажу билетов на поезда, идущие по Транссибирской магистрали. Решение объяснили паводком в Забайкалье, который уничтожил один из мостов Транссиба.

17:31 23.07.2021 В Саратовской области из-за установившейся аномальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в период с 24 по 30 июля местами в Левобережье и Красноармейском районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5-й класс. Читайте подробнее: В Саратовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

23:56 23.07.2021 С начала лета в Коми утонули девять детей, восемь из них купались в водоемах без присмотра взрослых. Подробности в материале: В Коми за лето утонули девять детей

01:08 24.07.2021 В городе Сочи не требуется проводить эвакуацию населения, сообщили 23 июля в пресс-службе МЧС России. Читайте также: МЧС России сообщило об отсутствии необходимости эвакуации в Сочи

07:45 24.07.2021 Река. Южный Урал [Мария Выбойщик © ИА REGNUM].

07:56 24.07.2021 Обстановка с паводком в Забайкальском крае продолжает оставаться напряженной. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, по состоянию на утро 24 июля подтопленными остаются 10 населённых пунктов, 263 жилых дома и 1096 приусадебных участка. По состоянию на вечер 23 июля были эвакуированы 375 человек, в том числе 63 ребёнка. Спасены 12 человек. Вода размыла 16 низководных мостов и один железнодорожный, а также три участка автодорог. Читайте подробнее: Наводнение в Забайкалье: спасены 12 человек

08:05 24.07.2021 Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил с 26 июля направлять выплаты пострадавшим от третьей волны паводков. Также краевые министерства должны помогать районным властям в оценке ущерба. «Прошу составить и реализовать план-график по оценке ущерба по ряду направлений: объектам дорожной инфраструктуры, социальным объектам, социальным выплатам по 10, 50, 100 тысяч рублей. Эти работы нужно очень оперативно сделать. Первые социальные выплаты необходимо уже с понедельника производить», — отметил Осипов на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС.

08:17 24.07.2021 В городе Шилка Шилкинского района Забайкалья после продолжительных дождей вышла из берегов река Кия, создав немало проблем местным жителям. Как сообщает 24 июня территориальное управление ГУ МЧС РФ, психологи предотвращают возникновение негативных социальных явлений и психологических реакций, таких как паника, тревога и страх. «Раз, и вода! Речка бежит прямо по огороду. Сын мне сказал уезжать, а сам остался. Приехали ребята из пожарной части МЧС, проводили под ручки прямо до ворот пункта размещения. Спасибо им большое. В пункте размещения приняли хорошо, напоили и накормили, как говорится», — поделилась во время беседы с психологом МЧС местная пожилая жительница Татьяна Прокопьевна, находящаяся в пункте временного размещения. Читайте подробнее: «Раз, и вода!»: в тонущем забайкальском городе работают психологи МЧС

08:23 24.07.2021 Обстановка с паводком d Забайкальском крае всё больше накаляется. Как сообщает 24 июля территориальное ГУ МЧС РФ, на большинстве рек края уровни воды повысились на 10−86 сантиметров. Наиболее интенсивный рост отмечался на отдельных реках восточных районов: на реке Шилка у села Аникино — на 170 см, реке Куэнга у села Укурей — на 351 см. На реке Нерча у города Нерчинск прошел пик паводка, начался спад. Подробности в материале: Забайкальские реки готовятся выйти из берегов

09:12 24.07.2021 Спасательная операция после нескольких дней рекордных ливней проходит в китайской провинции Хэнань. Погибли более 50 человек.

09:15 24.07.2021 В Сочи городские службы устраняют последствия потопа. Накануне, 23 июля, там за несколько часов выпала месячная норма осадков. Больше всего подтопило Лазаревское, Вардане, Лоо, Дагомыс, Адлер, Хосту и Кудепсту. Жертв и пострадавших нет, разрушений городских объектов — тоже. Для ликвидации последствий задействовано порядка 40 единиц техники: экскаваторы, самосвалы и илососы. По состоянию на 07:00 24 июля энергетики восстановили энергоснабжение 90% потребителей, пострадавших от подтопления территорий. До полудня обещают восстановить всё. Начались подворовые обходы, чтобы дополнительно оценить ущерб, нанесенный имуществу.

09:15 24.07.2021 Ливни в Сочи, вызвавшие накануне вечером подтопления в нескольких районах города, прекратились. Ухудшения погоды не прогнозируется, сообщили в МЧС.

09:23 24.07.2021 Рост уровня воды в Байкале прогнозируют до середины сентября. Повышенный пропуск на Иркутской ГЭС готовит водохранилище к приему воды. «В июне приток был выше нормы, в июле также ожидаем полезный приток в озеро Байкал выше среднемноголетних значений на 35−37%. По третьему кварталу предварительно диапазон [притока] — 3800−4800 куб. м в секунду при норме 4040. До 10 августа мы, скорее всего, уточним прогноз полезного притока на третий квартал в большую сторону. Можно смело говорить о том, что повышение уровня воды в озере Байкал будет продолжаться примерно до середины сентября», — пояснил начальник Иркутского Гидромета Азар Насыров.

09:23 24.07.2021 Река Волга. Тверь. [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM].

09:24 24.07.2021 Сегодня, 24 июля, в Чите и на территории Забайкальского края ожидаются кратковременные дожди с грозами и ветер до 10 метров в секунду.

09:33 24.07.2021 ГУ МЧС РФ по Республике Алтай известило о сейсмическом событии, произошедшtм на территории региона 24 июля 06:49 по местному времени. По данным Алтае-Саянского филиала единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения магнитудой 4,1 находился в 15 км северо — западнее населенного пункта Джазатор. Читайте подробнее: На Алтае произошло землетрясение

09:34 24.07.2021 Выезд из четырехкилометрового туннеля Цзингуан в городе Чжэнчжоу в момент максимального затопления. [[[video-6]]] Цитата канала «Китайская угроза».

09:52 24.07.2021 Пишут, что это съемка вывоза тел погибших во время наводнения в четырехкилометровом туннеле Цзингуан в городе Чжэнчжоу. [[[video-7]]] Цитата канала «Китайская угроза».

09:53 24.07.2021 Гуманитарная помощь для нуждающихся забайкальцев, пострадавших в результате паводков, принимается на базе всех государственных учреждений социального обслуживания. Люди нуждаются в одежде, обуви, продуктах питания, предметах личной гигиены, постельном белье (одеяла, подушки, матрасы). Желающим помочь продуктами питания следует помнить, что они должны иметь длительный срок годности.

09:54 24.07.2021 Напомним, интенсивные осадки последних дней привели к подъёму уровня воды в реках Шилкинского, Нерчинского, Чернышевского, Сретенского районов Забайкалья и подтоплению населённых пунктов.

09:55 24.07.2021 Предприниматели Забайкальского края, которые столкнулись с проблемой работы своего бизнеса во время паводков, могут обратиться для поиска решения в министерство экономического развития региона. «Сейчас несколько районов Забайкалья подтоплены паводками. Многие владельцы магазинов столкнулись с проблемой невозможности доставить товары, обеспечить доступ покупателей в магазин. Также есть и ряд других важных объектов бизнеса, которые должны работать бесперебойно. Мы готовы помочь найти решение проблем пострадавшим от паводков бизнесменам», — сказал зампред правительства Александр Бардалеев.

10:43 24.07.2021 Один человек погиб, ещё трое пропали в районе вышедшей из берегов реки Мацесты в Сочи, сообщили в МЧС.

10:59 24.07.2021 В течение часа в Сочи выпало 52,6 мм осадков. Из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. В городе работали сирено-речевые установки для звукового оповещения населения о возможных подтоплениях. По информации городского оперативного штаба, жертв и разрушений городской инфраструктуры нет.

11:58 24.07.2021 В Забайкалье развернуты пункты временного содержания почти на тысячу мест, где могут разместиться жители пострадавших от паводков территорий. Глава региона Александр Осипов поручил краевым и местным властям обеспечить их работу всем необходимым.

12:55 24.07.2021 В Забайкалье водитель пытается переехать по единственному после наводнения мосту в другую часть села. Малышня, которая снимает ролик, раньше водителя догадалась, что сейчас будет: — Кааапец … — Вообще капец… [[[video-8]]] Видео anonim__03.

13:24 24.07.2021 Появилось видео восстановления моста через реку Ареда на Транссибе в Забайкалье.

13:32 24.07.2021 МЧС сообщает, что по итогам вчерашнего наводнения в Сочи один человек погиб, а ещё трое пропали без вести. Пропавшие — семья, чью машину унесло потоком в открытое море.

13:37 24.07.2021 Новые подробности гибели семьи полицейского в Сочи во время потопа. На фото — мост через Мацесту, с которого опрокинулась его «Тойота». Как сообщает прокуратура, изначально в машине находилось 5 человек, однако один пассажир вышел, испугавшись бурного потока. В машине осталось четверо: глава семьи, его супруга, их малолетняя дочка и еще одна женщина-знакомая. Когда машина начала движение, мощнейший поток воды ударил автомобиль и его просто смыло в реку. Тело 42-летнего водителя уже нашли. Остальных пока нет. Цитата канала soch01.

14:07 24.07.2021 Государственные инспекторы по маломерным судам ГУ МЧС России по Забайкальскому краю работают в пострадавших от паводка населённых районах Забайкальского края. Инспекторы организовывают лодочные переправы в отрезанных от большой земли населённых пунктах, доставляют продукты и воду, оказывают адресную помощь. На данный момент в Нерчинском, Сретенском и Шилкинском районах задействованы 25 человек личного состава, 7 плавсредств и 2 автомобиля.

14:09 24.07.2021 Забайкальские спасатели держат на контроле восстановление железнодорожного сообщения на участке Транссибирской магистрали в Сретенском районе, где в результате повышения уровня воды в реке Ареда произошёл подмыв опоры железнодорожного моста. Читайте также: Обрушение моста в Забайкалье: остановлен поезд «Самара — Владивосток»

14:13 24.07.2021 Забайкалье борется с третьей волной паводка. Как сообщает 24 июля территориальная ГУ МЧС РФ, в городе Шилка Шилкинского района в результате выпадения обильных атмосферных осадков произошло резкое поднятие уровня реки Кия. Подтопленными оказались 500 жилых домов с приусадебными участками, две школы и девять пешеходных мостов. Кроме этого, в населённых пунктах Новоберёзовское и Островки остаются подтопленными 63 приусадебных участка, в населённом пункте Богомягково — один автомобильный низководный мост. Всего в зоне подтопления оказались 2500 человек, из них 625 детей. Читайте также: Наводнение в Забайкалье: подтоплены 500 жилых домов

07:46 25.07.2021 Губернатор Забайкальского края Александр Осипов призвал неравнодушных забайкальцев, волонтеров и депутатов всех уровней и партий помочь жителям пострадавших от паводков районов. Об этом сообщается в его Instagram 25 июля. «Сейчас нужна помощь всех. Поэтому я прошу неравнодушных людей и тех, кто имеет большое небезразличное сердце, выезжать в пострадавшие районы и оказывать помощь. Обращаюсь и к предпринимателям — если есть возможность, помогите водой, продовольствием, постельным бельем. Особо обращаюсь к депутатам всех уровней, партий — сейчас не хватает рук, комиссии работают везде, но надо обязательно контролировать и видеть, что мы доезжаем до каждого села, до каждой улицы и каждого дома», — сказал Осипов. Его призыв поддержал секретарь реготделения партии «Единая Россия», начальник ЗабЖД Александр Скачков.

08:13 25.07.2021 Обстановка с лесными пожарами в Приангарье продолжает оставаться напряженной. По данным территориального ГУ МЧС РФ, на 25 июля в регионе действуют 22 пожара (Братский — 1, Катангский — 16, Киренский — 2, Нижнеудинский — 1, Тайшетский — 1, Чунский — 1) на площади 35 191 га. Читайте подробнее: В Приангарье полыхает более 35 тысяч гектаров леса

08:21 25.07.2021 Лесные пожары, действующие в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, создали задымление в восьми населённых пунктах Бодайбинского района Приангарья. Об этом: Дым от лесных пожаров почувствовали в восьми населённых пунктах Приангарья

08:35 25.07.2021 За последние двое суток площадь лесных пожаров в России, которые не тушат из соображений экономической целесообразности, увеличилась почти на 60 000 га. Судя по данным сайта «Авиалесохрана», на 25 июля на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории РФ находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 114 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1 057 630 га, по которым прекращена работа по тушению. Читайте подробнее: В России растёт площадь лесных пожаров — отказников

08:53 25.07.2021 [[[video-9]]] Спустя всего неделю Бельгию опять топит проливными дождями: «Реки вышли из берегов, затоплены города на юге страны, машины на улицах снова уносит водой».

09:07 25.07.2021 В Сочи туристку насильно спасли во время шторма. Вчерашний шторм не смог остановить россиянку, которая решила пройтись по волнорезу. Сильные волны смыли её с конструкции и она оказалась в море. Прибывшим на помощь спасателям пришлось силком тащить барышню из воды, она сопротивлялась и ругалась с мужчинами. Оказавшись на берегу, девушка продолжила ругаться на своих спасителей. Очевидцы предположили, что любительница экстремального купания находится под действием алкоголя. [[[video-10]]] Цитата канала «Кубанские новости».

09:14 25.07.2021 Забайкальская железная дорога совместно с министерством строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края, несмотря на приостановку движения поездов на перегоне Куэнга — Укурей, обеспечивают перевозку пассажиров по маршрутам следования. Об этом 25 июля сообщает губернатор региона Александр Осипов. Об этом: Обрушение железной дороги в Забайкалье: пассажиров везут автобусами

09:16 25.07.2021 Американская компания Nike пожертвовала 20 миллионов юаней (около 3 миллионов долларов США) на спасательные работы и помощь пострадавшей от наводнения провинции Хэнань. В начале этого года компания Nike столкнулась с негативной реакцией китайцев из-за решения не использовать хлопок из Синьцзяна.

12:18 25.07.2021 Вертолёт Ми-8, прибывший в Забайкалье из Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России, вылетел в подтопленные районы для доставки гуманитарной помощи и проведения мониторинга гидрологической обстановки. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба правительства региона. В Нерчинске спасатели из аэромобильной группировки МЧС России по Забайкальскому краю загрузили на борт гуманитарную помощь от администрации района — сахар, соль, макароны, воду и другое продовольствие. Читайте также: Наводнение в Забайкалье: вертолёт доставил гуманитарную помощь

13:13 25.07.2021 В Забайкальском крае, который переживает третью волну поводка, могут начаться новые подтопления. Как сообщает 25 июля территориальное ГУ МЧС РФ, на большинстве рек края наблюдался рост уровней воды, наиболее интенсивный отмечался на реке Амур у села Покровка, на реке Шилка у города Сретенск, у сел Усть-Карск, Аникино, реке Чита у села Бургень, на реке Нерча у села Зюльзя, города Нерчинск, на реке Чара у села Чара, на реке Каренга у села Тунгокочен, на реке Ага у села Цаган-Ола. Об этом: Забайкальские реки выходят из берегов

13:40 25.07.2021 Жителей Томской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Как передает территориальное ГУ МЧС РФ, 26 июля и ночью 27 июля по области местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые порывы ветра при грозах 17−22 м/с. Читайте также: В Томскую область идёт ненастье

13:53 25.07.2021 Первые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкальском крае. Ранее его пути смыло паводком, из-за чего РЖД пришлось приостановить продажу билетов на Дальний Восток. [[[video-11]]] Цитата «Лента.Ру».

14:37 25.07.2021 Заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова в прямом эфире телеканала «Россия 24» (ГТРК «Чита») ответила на вопросы забайкальцев. Она разъяснила, как правительство региона действует в период возникновения паводков, как жителям региона получить компенсацию за потерю имущества, как можно помочь пострадавшим от водной стихии. Жители четырёх муниципальных образований за последние дни пострадали от паводков в Забайкалье. Вода затопила населенные пункты Чернышевского, Нерчинского, Сретенского и Шилкинского районов. «Это третья волна. Пострадало 14 населённых пунктов. Ведётся подсчёт ущерба. Разрушения серьезные, большое количество пострадавших. Если во вторую волну мы фиксировали примерно 4,5 тысячи пострадавших в нескольких районах Забайкальского края, то сейчас эта цифра близится к восьми тысячам. Самое большое количество пострадавших — в Шилкинском и Чернышевском районах», — уточняет Инна Щеглова.

14:45 25.07.2021 С наступлением третий волны поводка в Забайкалье вода зашла на территорию 14 населённых пунктов Чернышевского, Нерчинского, Сретенского и Шилкинского районов, пострадали порядка восьми тысяч человек. Об этом 25 июля сообщила заместитель председателя правительства региона Инна Щеглова в прямом эфире телеканала «Россия-24» (ГТРК «Чита»). По её словам, самое большое количество пострадавших проживает в Шилкинском и Чернышевском районах. Помимо жилых домов пострадали объекты образования, здравоохранения, культуры и спорта. Об этом: Наводнение в Забайкалье: пострадали не менее восьми тысяч человек

07:01 26.07.2021 Первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост через реку Ареда в Забайкальском крае. Движение пассажирских поездов начнется после проверок.

07:02 26.07.2021 Подтопленные дома в Забайкальском крае. 75.mchs.gov.ru.

07:46 26.07.2021 Забайкалье борется с наводнением и уже начало подсчитывать убытки. Как сообщает сегодня, 26 июля, пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова заместителя губернатора Татьяну Цымпилову, после третьей волны паводков в Забайкалье ущерб на объектах социальной сферы составляет более 272 миллионов рублей. Подробности в материале: Наводнение в Забайкалье: пострадали десятки школ и других соцучреждений

08:09 26.07.2021 В Москве 26 июля ожидается до 27 градусов тепла, сообщает центр погоды «Фобос». Об этом: В Москве потеплеет до 27 градусов

08:51 26.07.2021 РЖД возобновили продажу билетов на поезда, следующие через Забайкалье.

09:12 26.07.2021 В Забайкальском крае восстановлено 77 объектов, получивших различные повреждения после урагана, бушевавшего в регионе в марте 2021 года. Как сообщает 26 июля заместитель губернатора Сергей Гордеев на это потребовалось 17,6 миллиона рублей. Подробности в материале: В Забайкалье после урагана восстановлены десятки объектов

09:49 26.07.2021 В Забайкалье делают всё возможное для скорейшего восстановления движения по железнодорожном мосту через реку Ареда на перегоне Куэнга — Укурей Забайкальской железной дороги. Как сообщает пресс-служба правительства региона, по одному пути движение началось 25 июля в 23:54 местного времени. Напомним, что 23 июля в связи с обильными аномальными осадками в Забайкальском крае произошел смыв опоры моста. Первым, после решения руководства ОАО «РЖД», по мосту прошел пассажирский поезд №11 Владивосток-Самара. Читайте также: Обнародованы подробности восстановления железнодорожного моста в Забайкалье

09:50 26.07.2021 Тайфун парализовал движение в китайском городе Шанхае. Стихия идёт на японскую столицу Токио, там ожидаются ливни и ураганный ветер, сообщает Первый канал. Об этом: Тайфун парализовал Шанхай и движется на олимпийский Токио

10:19 26.07.2021 На территории Новосибирской области объявлено штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными явлениями природы в ближайшие два дня. Так, днём 26 июля и ночью 27-го числа ветер усилится до 17−22 метров в секунду. При грозах шквалистый ветер местами может достигать 25 метров в секунду. Подробности в материале: В Новосибирской области прогнозируют шквалистый ветер, ливни и град

10:29 26.07.2021 Авиалесоохрана. aviales.ru.

10:31 26.07.2021 Жара выше +30 градусов возвращается в Воронежскую область с 27 июля. Ещё 26 июля, по прогнозу, температура воздуха будет относительно комфортной — до +29 градусов днём и до +17 в ночное время. Однако уже с 27 июля днём воздух прогреется до +30, ночью температура не будет опускаться ниже +20…21 градуса. И такая погода продержится до 30 июля. Читайте также: В Воронежскую область возвращается 30-градусная жара

10:35 26.07.2021 Министерство финансов Забайкальского края выделит из резервного фонда правительства региона порядка 11 миллионов рублей для оказания помощи владельцам личных подсобных хозяйств, пострадавших в результате паводков. Об этом рассказала глава минфина Вера Антропова. «Министерство финансов подготовило соответствующую документацию для выделения средств из резервного фонда правительства края. После проведенных обследований потребность на одного владельца личного подсобного хозяйства определена следующая: 25 килограммов капусты белокочанной, 20 килограммов моркови, 10 килограммов перца, 15 килограммов репчатого лука и 40 — картофеля», — сказала глава минфина. Читайте также: Наводнение в Забайкалье: более одной тысячи граждан нуждаются в овощах

11:42 26.07.2021 Жителей Алтайского края предупредили об ухудшении погодных условий 26 и 27 июля. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, в регион идут грозы и ливни со шквалистым ветром. Непогода придет уже в ближайшее время. Подробности в материале: На Алтай надвигается шторм

11:53 26.07.2021 Забайкалье. Дорожные службы ведут восстановительные работы на региональных дорогах, транспортное сообщение было прервано из-за третьей волны паводков, работы продолжаются в Чернышевском и Шилкинском районах. В настоящее время проезд обеспечен по дороге Дарасун — Солнцево, а также на подъездах к сёлам Верхняя Хила Шилкинского района, Икшица, Новоильинск, Байгул Чернышевского района. Ведутся работы по восстановлению проезда на участке дороги в Шилкинском районе, ведущей к посёлку Вершино-Дарасунский и селу Новый Олов Чернышевского района.

12:13 26.07.2021 Тёплая комфортная погода установится в Москве и Московской области в ближайшие дни. Воздух прогреется примерно до +27 градусов, потеплеют ночи, рассказала 26 июля RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Читайте подробнее: Жителям Москвы пообещали комфортную погоду для работы и отдыха

12:21 26.07.2021 Сильный пожар в испанском автономном сообществе Каталония уничтожил уже более 1,6 тысячи га леса. Об этом сообщила в своём аккаунте в Twitter пожарная служба региона. Пожар начался 24 июля в районе Санта-Колома-де-Керальт, расположенном в провинции Таррагона. В тушении пожара задействовали около сотни пожарных расчетов и воздушную технику, ряд близлежащих автодорог был перекрыт. Подробности в материале: Сильный пожар в испанской Каталонии уничтожил более 1,6 га леса

12:21 26.07.2021 В Новоалтайске дождем затопило двор на территории 25-го дома 8-го микрорайона — в заложниках стихии оказались несколько машин. [[[video-12]]] Цитата канала brnl01.

12:38 26.07.2021 Жителей Кемеровской области предупредили о существенном ухудшении погодных условий 27 июля. Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, днём местами на территории региона ожидаются кратковременные дожди, грозы, возможен град, при грозах порывы 15−20 м/с. Читайте также: Кузбасс накрыло дождями и грозами

12:50 26.07.2021 Пожароопасная обстановка в лесах Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает 26 июля территориальное ГУ МЧС РФ, в результате лесных пожаров, действующих в регионе, а также в Якутии, в зону задымления попали 11 населенных пунктов. Об этом: Дым от лесных пожаров почувствовали в двух районах Приангарья

12:51 26.07.2021 В Северной Калифорнии усиливаются лесные пожары. Пожар «Дикси», накануне охвативший более 76 тыс. га, как сообщают, слился с пожаром «Бутлег». Власти экстренно эвакуируют население. Спасатели обходят дома, предупреждают людей о крайней опасности. Цитата RT.

13:00 26.07.2021 Забайкалье борется с паводком. Как сообщает 26 июля территориальное управление ГУ МЧС РФ, в четырёх населенных пунктах четырёх муниципальных районов остаются подтопленными четыре жилых дома. Также вода зашла на 893 приусадебных участка, затопила 12 низководных мостов и три участка муниципальных автодорог. Читайте также: Наводнение в Забайкалье: подтоплены сотни земельных участков

13:10 26.07.2021 Жителей Забайкальского края, который сейчас переживает третью волну паводка, предупредили об ухудшении ситуации на реке Чита. Как сообщает территориальная ГУ МЧС РФ, 26 июля на 38 сантиметров подтоплена пойма у села Бургень и у села Шишкино — на 34 сантиметра. Возможно подтопление приусадебных участков на территории СНТ «Шишкино-Остров». Об этом: Река Чита готовится выйти из берегов

13:12 26.07.2021 Сильные дожди и грозы прогнозируются на территории Сочи Краснодарского края 26−27 июля, экстренное предупреждение распространили синоптики. Об этом: В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за ливней

13:14 26.07.2021 Забайкалье. 26 июля на Амуре, отдельных участках Аргуни, Онона, Ингоды, Читы, Нерчи, Амазара, Витима и на Олекме уровни воды повысились на 3−73 сантиметра. На реках Нерча у города Нерчинск, Шилка у села Усть-Карск прошел пик паводков, начался спад. Подтоплены поймы рек Аргунь у городского поселения Молоканка на 6−40 сантиметров и у села Новоцурухайтуй на 72 сантиметра, на Шилке у села Кокуй на 138 сантиметров, у города Сретенск на 93 сантиметра, у села Усть-Карск на 85 сантиметров, Онон у села Верхний Ульхун на 11 сантиметров, у села Нижний Цасучей на 50 сантиметров, у села Оловянная на 21 сантиметр, Нерча у города Нерчинск на 16 сантиметров, Хилок у села Могзон на 17 сантиметров, Хойто-Ага у села Хойто-Ага на 13 сантиметров, Ингода у села Лесной Городок на 24 сантиметра, Чита у села Бургень на 38 сантиметров, у села Шишкино на 34 сантиметра. По оперативным данным, на реке Чита у села Бургень и у села Шишкино наблюдается спад. На реках Кия у села Кокуй-Комогорцево и Куэнга у села Укурей пойма освободилась от воды.

13:15 26.07.2021 Люди, пострадавшие от наводнения [Александр Полегенько © ИА REGNUM].

13:18 26.07.2021 Холодный фронт 26 июля с грозовыми дождями пойдёт по югу Западной Сибири. Но так как восточнее и западнее на ЕТР и Уралом установились мощные антициклоны, то по Алтайскому краю на холодном фронте образуются лишь отдельные грозовые облака, начнётся понижение температуры воздуха. Днём переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, порывы 15−20 м/с. Температура днём +20…+25 °С, по югу до +30 °С.

13:46 26.07.2021 Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Московской области, сообщает сайт Гидрометцентра России. Предупреждение действует до 12:00 28 июля. Причина — пятый класс пожарной опасности. Об этом: В Подмосковье объявлен оранжевый уровень пожарной опасности

14:08 26.07.2021 Минувшие выходные (24−25 июля) в Чувашии выдались холодными. Среднесуточная температура воздуха оказалась на 3−4 градуса ниже климатической нормы. В субботу столбик термометра на чебоксарской метеостанции впервые за три недели не достиг 20-градусной отметки. А в ночь на воскресенье воздух остыл до плюс 10. В последний раз так холодно было 5 июня, сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов. Однако лето провожать ещё рано — впереди нас ожидает много солнечных и жарких дней. Читайте подробнее: Чувашию снова ожидают жаркие дни

14:11 26.07.2021 После небольшой прохлады Чувашия в четврег, 29 июля, попадёт в южную воздушную массу, которая принесёт теплый атмосферный фронт. Под его влиянием в этот день будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. В пятницу тоже сохранится вероятность осадков, но они уже будут кратковременными, температура воздуха повысится до 23−28 градусов. А в выходные дни термометры покажут около плюс 30.

14:11 26.07.2021 По данным синоптиков, вечером 26 июля в Красноярске прогнозируется гроза. Порывы ветра при грозе — до 18 м/с. Читайте также: Гроза и сильный ветер ожидаются в Красноярске

14:12 26.07.2021 Впрочем, и это ещё не предел. По предварительным прогнозам, в начале следующей недели ожидается поступление в Чувашию квазитропической воздушной массы. В результате воздух в Чувашии может раскалиться до 35 градусов. К счастью, экстремальная жара продлится недолго — всего день или два, а затем станет немного прохладнее.

14:12 26.07.2021 Отдых на Набережной. [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM]

14:13 26.07.2021 Тело четвёртого погибшего — ребёнка — из автомобиля, съехавшего в реку Мацеста во время ливня в Сочи 23 июля, обнаружено спасателями. Об этом: В Сочи обнаружено тело ребёнка из автомобиля, провалившегося в реку

14:40 26.07.2021 По прогнозам синоптиков, днём 27 июля в Томской области местами сохранятся сильные дожди. Также ожидаются ливни, грозы, град. Шквалистые порывы ветра при грозах — 17−22 м/с. Читайте подробнее: Сильные дожди ожидаются в Томской области

15:16 26.07.2021 Режим чрезвычайной ситуации ввели на подтопленных ливнями территориях Сочи, сообщил 26 июля в соцсетях глава администрации города Алексей Копайгородский. Читайте подробнее: В Сочи ввели режим ЧС на ряде территорий после ливней

15:22 26.07.2021 Дожди, ветер и грозы ожидаются в Хакасии, сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Читайте подробнее: На Хакасию надвигается непогода

06:43 27.07.2021 Во вторник, 27 июля, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +27…+29 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 27 июля в Москве ожидается до +29 °C

07:05 27.07.2021 Сочи после дождей. Фото: sochi.ru

07:32 27.07.2021 Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал РИА Новости прогноз погоды по центру европейской части России. «Волна теплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной теплой погоды. Причем в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а еще и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды. Связано это с тем, что антициклон, который установился, будет действовать во вторник и среду. Температуры будут +27…+29 градусов, что на два-три градуса выше нормы… Но уже в среду, во второй половине дня, в Центральный федеральный округ придут дожди», — сказал Вильфанд.

07:36 27.07.2021 Объединённый штаб добровольцев объявил набор юношей и девушек от 18 лет в функциональную группу «Волонтёры ЧС» для выезда в пострадавшие от паводков районы Забайкальского края. Активисты будут выезжать в населённые пункты, пострадавшие во время третьей волны паводков, и помогать в расчистке территорий и уборке домов.

07:43 27.07.2021 Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что в ряде регионов России прогнозируются опасные природные явления. «Холодные воздушные массы, которые идут через Урал, через Поволжье с севера, они приводят к тому, что в этих регионах очень неприятная ситуация. В большинстве северокавказских республик сильный дождь, гроза, град и подъем уровня воды горных рек. В Сибирском регионе, где очень часто меняется погода. Сейчас там прогнозируется в Томской области опасное явление — сильный дождь, гроза, ветер. В Новосибирской, Кемеровской, Алтайском крае ветер до 25 метров в секунду. Это опасный ветер. Это не просто ветер, сильный дождь, гроза и град», — сказал Вильфанд. По его словам, 27−28 июля на юге Сибири — в Хакасии, в центре и на юге Красноярского края опасные погодные явления — очень сильный дождь, гроза, град, ветер, а холодная погода ожидается на Урале и в Томской, Омской и Новосибирской областях. Вильфанд также отметил, что опасный подъем реки продолжается на Амуре.

07:44 27.07.2021 На севере Иркутской области — в Бодайбо и по району, в Казачинско-Ленском, Катангском, Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Братском и Чунском районах, а также в Усть-Илимске и Братске — продлен особый противопожарный режим до 30 августа 2021 года. Такое решение принял губернатор Игорь Кобзев.

07:45 27.07.2021 Власти столицы Бурятии Улан-Удэ готовятся к паводку. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, проводится отсыпка насыпи на ряде улиц и в СНТ «Сибиряк». Читайте подробнее: Столица Бурятии готовится к паводку

07:50 27.07.2021 В Москве 27 июля ожидается до +30 градусов, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

08:09 27.07.2021 РЖД возобновила движение по участку Транссиба, пострадавшему от наводнения в Забайкалье. Об этом 27 июля сообщает официальный сайт компании. Также известно, что железнодорожники намереваются построить новый мост. «То, что сделано, — это надежное и выверенное проектировщиками, но временное решение. Сейчас быстро нужно будет строить новый мост для того, чтобы обеспечить долгосрочную, безопасную, надежную работу. Планируем использовать схему ускоренных работ, думаю, что в течение полугода — 9 месяцев должны с этой задачей справиться», — пояснил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Об этом: В Забайкалье восстановлен железнодорожный мост, повреждённый паводком

08:17 27.07.2021 Сочи после дождей. Фото: sochi.ru

08:49 27.07.2021 Глава МЧС Евгений Зиничев предложил в каждом регионе России создать постоянно действующие оперативные штабы по предотвращению ЧС.

08:56 27.07.2021 Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал сделать так, чтобы всегда был необходимый запас топлива для самолётов и пожарных машин, которые будут бороться с огнем в Якутии. Он также попросил глав регионов, где есть лесные пожары, мобилизовать усилия для помощи пострадавшим.

09:05 27.07.2021 Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил РИА Новости, что в Сочи ожидается новая серия сильных осадков.

09:21 27.07.2021 В связи с восстановлением движения по Забайкальской железной дороге (после того, как там после наводнения обрушился железнодорожный мост), губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что завершить все работы в кратчайшие сроки помогла высочайшая внутренняя организация: «Здесь работали ведущие силы РЖД, проектные институты, инженеры. Они оперативно принимали решения, правильно организовывали стройку на таком узком участке с большим количеством людей и техники, чтобы за ограниченно время провести сложные инженерные работы. Также в ликвидации аварии участвовали пассажирские транспортные компании, гостиницы, силы местного самоуправления, они помогали максимально быстро развести пассажиров, обеспечить их питанием, организовать авиационные и автомобильные перевозки. В течение 1,5 суток более пяти тысяч пассажиров были перевезены и каждый из них смог продолжить свой дальнейший путь», — пояснил глава Забайкалья. Подробности в материале: В Забайкалье пояснили, что позволило быстро восстановить мост Транссиба

09:23 27.07.2021 Лесные пожары нанесли Якутии ущерб в 1 миллиард рублей — МЧС.

09:27 27.07.2021 По состоянию на утро 27 июля в Красноярском крае зарегистрировано 17 лесных пожаров на площади 451 га. Об этом: В Красноярском крае действует 17 лесных пожаров

09:42 27.07.2021 В Петербурге температура воздуха, после нескольких дней умеренно тёплой погоды, вновь поднимется до +30 градусов и даже превысит эту отметку. Однако жара продлится недолго, после чего петербургская погода вернется к более прохладным показателям. Об этом: Температура в Петербурге вновь достигнет 30-градусной отметки

09:42 27.07.2021 Затопивший регионы Европы циклон «Дирк» приближается Москве, сообщил 27 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Читайте также: К Москве приближается затопивший часть Европы циклон «Дирк»

09:51 27.07.2021 Несмотря на то, что пик жары в России пройдет с 31 июля по 1 августа, возможность очень жарких дней в августе исключать нельзя. Об этом 27 июля заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Подробности в материале: Вильфанд не исключил возможность очень жаркой погоды в августе

10:17 27.07.2021 В Грузии из-за обильных дождей вышла из берегов река Цхенисцкали, и вода повредила дорожное полотно на трассе Кутаиси — Ласдили, а также мост через реку. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог Грузии. Подробности в материале: В двух районах Грузии из-за дождей повреждена дорожная инфраструктура

10:22 27.07.2021 На расположенные на атлантическом побережье США регионы страны снова надвигается дым от природных пожаров, которые бушуют в нескольких штатах на западной окраине страны и в Канаде. Об этом 27 июля сообщает Национальная метеорологическая служба Соединенных Штатов. Читайте также: Дым от пожаров на западе США снова добрался до восточного побережья страны

10:30 27.07.2021 Сочи после дождей. Фото: sochi.ru

10:54 27.07.2021 Регионы Дальнего Востока помогут защитить от паводков 29 инженерных сооружений стоимостью более 20 млрд рублей. Минприроды просит в первую очередь профинансировать хотя бы шесть их них, заявил глава ведомства Александр Козлов 27 июля на совещании по вопросам ликвидации последствий ЧС в Южно-Сахалинске. «Мы предлагаем нашим коллегам из Минфина на правкомиссии рассмотреть из 29 ключевые шесть объектов», — сказал Козлов. Читайте также: Минприроды попросило деньги на шесть нужнейших дамб на Дальнем Востоке

10:54 27.07.2021 Около 2,8 тысячи очагов лесных пожаров зарегистрировано с начала пожароопасного сезона на территории Дальневосточного федерального округа. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

11:02 27.07.2021 Почти 200 обращений от пострадавших от третьей волны паводков зарегистрировано в Забайкалье Продолжает работу горячая линия «#мывместе75» по вопросам ликвидации в Забайкалье последствий паводков для граждан, организованная правительством Забайкальского края совместно с Центром управления регионом. По данным ЦУР, с 22 по 26 июля жители края оставили 117 обращений на «горячую линию» и еще 76 в социальных сетях. Чаще всего обращаются жители Чернышевского и Шилкинского районов края.

11:09 27.07.2021 В Абхазии затопленными после ливней оказалось множество домов, преимущественно в Гудаутском районе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

11:11 27.07.2021 В Метеобюро сообщили РИА Новости, что затопивший Европу циклон придет в Москву вечером 28 июля, однако ничего «особо угрожающего», кроме дождя, не ожидается.

11:18 27.07.2021 Общее количество погибших в течение последних пяти суток в результате мощных муссонных ливней и наводнений в западном индийском штате Махараштра увеличилось до 192. Об этом 27 июля сообщает правительство штата, заявление которого приводит газета Hindustan Times. Читайте подробнее: Количество погибших в результате мощных ливней в Индии превысило 190

11:28 27.07.2021 Сильные ливни с градом и шквалистый ветер порывами до 27 м/с ожидаются в 10 регионах России, сообщает МЧС. «По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 27 июля существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, систем жизнеобеспечения населения, работы всех видов транспорта в Дальневосточном федеральном округе на территории Амурской области; в Сибирском федеральном округе на территории Кемеровской области, Республик Тыва и Хакасия; в Северо-Кавказском федеральном округе на территории Ставропольского края, Республик Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской и Чеченской Республик», — говорится в прогнозе.

11:35 27.07.2021 Из-за высокой приточности Байкала с 27 июля вновь изменён режим работы Иркутского гидроузла. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области, среднесуточные сбросные расходы составят уже не 3200 м³/с, а 3300 м³/с. Все оперативные службы в Иркутска привели в полную готовность. Читайте также: Иркутская ГЭС всё увеличивает сброс воды

12:06 27.07.2021 Тушение лесных пожаров при помощи вертолета Ми-8. Краснодарский край. Фото: 23.mchs.gov.ru

12:45 27.07.2021 Сразу 22 очага лесных пожаров общей площадью около 15,2 тысячи га сохраняются на территории Карелии. Об этом сообщает пресс-служба властей региона.

12:50 27.07.2021 Циклон из Западной Европы максимально может «дотянуться» до стран Прибалтики, но не до столичного региона России. Об этом заявила 27 июля старший научный сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова. Об этом: Метеоролог оценила опасность идущих в ЦФО циклонов

12:51 27.07.2021 В Хакасии сохраняется штормовое предупреждение, сообщили в мэрии Абакана, ссылаясь на информацию Хакасского ЦГМС. Читайте также: Штормовое предупреждение продлили в Хакасии

13:04 27.07.2021 Общее количество погибших из-за вызванных сильными ливнями наводнений в центральной китайской провинции Хэнань увеличилось до 71. Об этом 27 июля сообщили на пресс-конференции представители местных властей. Читайте подробнее: Число погибших из-за сильных ливней в Китае выросло до 71

13:13 27.07.2021 В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары и высокой пожароопасности.

13:28 27.07.2021 Согласно информации, поступившей от ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июля на отдельных участках Аргуни, Шилки, Онона, Ингоды и Читы уровни воды повысились на 6−20 сантиметров, на реках Витим у села Неляты и Олекма у села Средняя Олекма — на 40−94 сантиметра. На остальных реках края отмечался спад, наиболее интенсивный, на 20−74 см. на реках Нерча и Чара у села Чара. Подтоплены поймы рек Аргунь у г.п. Молоканка на 2−39 см. и у села Новоцурухайтуй на 60 сантиметров, на Шилке у села Кокуй на 124 сантиметра, у города Сретенск на 79 сантиметров, у села Усть-Карск на 83 сантиметра, Онон у села Верхний Ульхун на 11 сантиметров у села Нижний Цасучей на 55 сантиметров, у села Оловянная на 18 сантиметров, Хойто-Ага у села Хойто-Ага на 2 сантиметра, Ингода у села Лесной Городок на 13 сантиметров, Чита у села Бургень на 10 сантиметров, у села Шишкино на 17 сантиметров, Хилок у села Могзон на 7 сантиметров. На Нерче у города Нерчинск пойма освободилась от воды. В ближайшие двое суток ожидается рост уровней воды на реке Шилка у села Усть-Онон на 14 сантиметров, на реке Онон у села Чиндант на 7 сантиметров, у села Оловянная на 6 сантиметров, у села Чирон на 13 сантиметров, на реке Ингода у села Красноярово на 15 сантиметров. На остальных реках будет преобладать спад. В ближайшие двое суток на реках Шилка у села Усть-Онон, Онон у села Чиндант, Олекма у села Средняя Олекма ожидается выход воды на низкие участки поймы. 27 июля на реке Шилка у села Усть-Карск Сретенского района сохраняется паводок опасного характера. Уровни воды понизились на 2 сантиметра. В ближайшие двое суток спад продолжится, уровень воды понизится на 15−43 сантиметра, вода на пойме сохранится.

13:32 27.07.2021 Во вторник, 27 июля, в Москве и Подмосковье в связи с жарой и высокой пожароопасностью объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Это следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте подробнее: В Москве из-за жары объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

13:37 27.07.2021 В Санкт-Петербурге в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. Днем в среду, 28 июля, в городе пройдут кратковременные дожди, местами будут ливни, град и грозы с порывистым ветром. Читайте подробнее: Петербуржцев предупредили о ливнях, граде и грозе

13:58 27.07.2021 В пригороде Афин полыхают пожары, дым от них распространился на территорию города. По сообщениям местных СМИ, пожарные ведут борьбу с огнём.

14:03 27.07.2021 Власти Забайкалья обнародовали предварительную сумму ущерба, который получил регион в результате трёх волн поводка летом 2021 г. Как сообщил губернатор региона Александр Осипов на видеоконференцсвязи с премьер-министром российского правительства Михаилом Мишустиным, это — 3,7 миллиарда рублей. Глава Забайкалья в своем выступлении поблагодарил МЧС России за своевременную помощь при эвакуации людей и доставке грузов. Он также высоко оценил работу железнодорожников, которые в рекордно короткое время восстановили мост и сообщение по Транссибу. Руководитель Забайкалья сообщил, что под затопление в крае попало 11 386 человек в 48 населенных пунктах в 13 районах. Общая площадь подтопления составила более 15 тысяч квадратных километра, подъем уровня отдельных рек превышал более шести метров. Читайте подробнее: Наводнение принесло Забайкалью 3,7 миллиарда рублей убытков

14:13 27.07.2021 Сочи после дождей. Фото: sochi.ru

14:47 27.07.2021 В Гудаутском районе Абхазии из-за ливней из берегов вышли реки и затопили ряд населенных пунктов. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба МЧС республики. Читайте подробнее: В Абхазии из-за ливней начались наводнения

15:05 27.07.2021 Подача питьевой воды в Сухум и в ряд населенных пунктов Абхазии нарушена из-за прошедших ливней. Об этом, как сообщает 27 июля пресс-служба администрации абхазской столицы, заявил замдиректора департамента ЖКХ администрации Сухума Руслан Авидзба. Об этом: В Абхазии из-за непогоды остались без воды жители ряда населенных пунктов

15:08 27.07.2021 В Пензенской области из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным метеослужб, 28 июля местами по региону ожидается до +30 градусов. Читайте также: В Пензенской области сохраняется 30-градусная жара

16:05 27.07.2021 Из-за сильной жары в Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщает 27 июля сайт Гидрометцентра России. Читайте также: «Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары

16:35 27.07.2021 В Саратовской области чрезвычайная пожарная опасность (5-й класс) сохранится до 30 июля в Левобережье и Красноармейском районе. Читайте подробнее: Повышенная пожароопасность прогнозируется в Саратовской области

17:30 27.07.2021 Девушка на пляже. Дарья Драй © ИА REGNUM. jpg

18:41 27.07.2021 В течение недели в Удмуртии температурной фон будет постепенно повышаться. Ближайшей ночью температура воздуха упадет до +6… +11°С, днем столбики термометров поднимутся до +18… +23°С. 29 июля местами ожидаются кратковременные дожди, не исключены грозы. В ночные часы температура сохранится на уровне +6… +11°С, в светлое время суток воздух прогреется до +21… +26°С. Подробности в материале: К выходным в Удмуртии вновь потеплеет

19:00 27.07.2021 В семи районах Мордовии 28 июля прогнозируется чрезвычайная пожароопасность лесов (пятый класс). В остальных 15 районах региона прогнозируется третий класс пожароопасности. Читайте также: В ряде районов Мордовии прогнозируется чрезвычайная пожароопасность

20:24 27.07.2021 Проливные дожди в центральных районах города Чжэнчжоу. Центральный Китай. russian.news.cn

21:10 27.07.2021 Наводнение в центральном Китае. Фото Синьхуа

23:08 27.07.2021 Купание в жару. Дарья Драй © ИА REGNUM

23:29 27.07.2021 Дождливая погода придёт в центр европейской части России в среду, 28 июля, и сохранится до конца месяца, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Читайте подробнее: Гидрометцентр прогнозирует дожди в Центральной России

02:57 28.07.2021 По меньшей мере 8122 человека были доставлены в больницы Японии с тепловыми ударами с 19 по 25 июля, 28 июля передает телеканал NHK. Читайте подробнее: Из-за жары в Японии более восьми тысяч человек попали в больницу за неделю

03:07 28.07.2021 В Приморье 28 и 29 июля ожидается аномально жаркая погода — днём прогнозируется температура воздуха выше 37 градусов. Читайте также: Приморье плавится от изнуряющей жары

03:29 28.07.2021 Экстремально жаркая погода установится в ближайшие дни на Сахалине, Южно-Курильских островах, в Приморском и Краснодарском краях, а также в Ростовской области и в Крыму, сообщил 28 июля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Гидрометцентр спрогнозировал экстремальную жару в ряде регионов России

03:50 28.07.2021 В Японии из-за тайфуна «Непартак» отменили не менее 22 внутренних авиарейсов. Об этом утром 28 июля сообщается на сайте аэропорта Сэндай (префектура Мияги). Читайте подробнее: В Японии из-за тайфуна отменили более 20 авиарейсов

03:59 28.07.2021 Особый противопожарный режим вводится на территориях Дальнегорского городского округа, Анучинского, Тернейского и Чугуевского муниципальных округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Партизанского, Пожарского и Яковлевского муниципальных районов. Об этом: В Приморье в 12 муниципалитетах ввели особый противопожарный режим

04:10 28.07.2021 В среду, 28 июля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, кратковременный дождь, температура воздуха +21…+23 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 28 июля в Красноярске ожидается до +23 °C

04:40 28.07.2021 Общий объём ущерба от паводков на Дальнем Востоке в 2021 году оценивается в 7,9 млрд рублей, заявил в Южно-Сахалинске полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 27 июля на совещании правительства России по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Подробности в материале: Ущерб от паводков на Дальнем Востоке оценили почти в 8 млрд рублей

07:20 28.07.2021 МЧС спасает пострадавших людей от наводнения [Александр Полегенько © ИА REGNUM]

08:09 28.07.2021 Среднесибирское УГМС: 28 июля в Эвенкийском районе Красноярского края ожидается сильная жара, температура воздуха днём +30…+35 °С. На востоке центральных районов и в южных районах Красноярского края сильные и очень сильные дожди, грозы, град, местами крупный град, шквалистые усиления ветра до 15−20 м/с.

08:25 28.07.2021 На территориях Тунгокоченского, Нерчинского и Нерчинско-Заводского районов Забайкальского края ожидается подъём уровня воды в местных реках. Подробности в материале: В районах Забайкалья ожидается повышение уровня рек

08:45 28.07.2021 28 июля на юге Таймырского муниципального района Красноярского края ожидаются порывы южного ветра до 15—18 м/с. В Туруханском районе, на западе Эвенкийского муниципального района и в центральных районах Красноярского края местами грозы, в Эвенкийском районе — высокая пожарная опасность IV класса, передаёт Среднесибирское УГМС.

08:58 28.07.2021 Практически на всей территории Бурятии наблюдается задымлённость. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства, это связано с продолжающимися лесными пожарами в Якутии. Об этом: Бурятию заволокло дымом из-за пожаров в Якутии

09:04 28.07.2021 В Москве 28 июля ожидается до 26 градусов выше нуля, сообщает центр погоды «Фобос». "Сегодня на погоду столичного региона начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт с запада, откуда потянутся массивы кучево-дождевых облаков, местами переходя в грозовое состояние, что немного освежит воздух до комфортных показателей», — говорится в прогнозе. Читайте также: Воздух в Москве освежит холодный фронт

09:31 28.07.2021 Купание в фонтане в жаркую погоду.[Дарья Драй © ИА REGNUM]

09:56 28.07.2021 В Забайкальском крае в результате паводков пострадали девять избирательных участков. Об этом рассказала председатель регионального избиркома Светлана Судакова. Читайте также: Из-за паводков в Забайкалье пострадали девять избирательных участков

10:13 28.07.2021 В Москве 28 июля пройдут ливни с грозами, рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Подробности в материале: Жителей Москвы предупредили о надвигающихся ливнях с грозами

10:16 28.07.2021 В среду, 28 июля, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями погода и небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +26… +28 °C. Об этом 28 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ. Читайте также: В Москве 28 июля ожидается небольшой дождь и до +28 °C

10:24 28.07.2021 В Санкт-Петербурге 28 июля ожидается теплая погода, которая сменится кратковременными дождями, грозами с сильными порывами ветра и градом. Читайте подробнее: В Петербурге жару сменят дожди, грозы и град

10:27 28.07.2021 В ряде российских регионов в ближайшее время ожидаются дожди, грозы и град, местами крупный. Об этом 28 июля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Читайте также: Синоптик предупредил о ливнях и крупном граде в ряде регионов России

10:57 28.07.2021 Набережная после дождя. Крым. © ИА REGNUM

11:25 28.07.2021 В Москве в среду, 28 июля, ожидаются ливни с грозами и температура воздуха до +26 °C. Об этом 28 июля рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. Подробности в материале: Жителей Москвы предупредили о ливнях с грозами 28 июля

11:27 28.07.2021 По данным синоптиков, днём 29 июля в центральных районах Красноярского края прогнозируются сильные дожди, грозы. Жителей просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой. Читайте подробнее: Сильные дожди и грозы ожидаются в Красноярске

11:38 28.07.2021 За прошедшие 24 часа общее число погибших при вызванных сильными дождями наводнениях в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 73. Об этом 28 июля сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа. Читайте также: Число погибших от наводнений в китайской провинции Хэнань выросло до 73

11:49 28.07.2021 В результате ливней в северной части Индии, вызванных мощными муссонами, не менее пяти человек погибли. Об этом 28 июля сообщает телеканал NDTV. Читайте подробнее: В результате ливней на севере Индии погибли пять человек

12:02 28.07.2021 Затопленные дома от наводнения [Александр Полегенько © ИА REGNUM]

12:37 28.07.2021 В Курской области 28 июля ожидаются грозы со шквалистым ветром. Согласно прогнозам, непогода придет после обеда. Читайте также: На Курскую область надвигаются грозы

12:37 28.07.2021 В Красноярском крае 28 июля зарегистрировано 15 лесных пожаров на площади 1334 га — в Богучанском, Кежемском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах. Подробности в материале: Леса горят в пяти районах Красноярского края

12:38 28.07.2021 Большинство вагонов пассажирских поездов в Латвии не оборудованы современными системами кондиционирования воздуха, что негативно сказывается на самочувствии пассажиров нынешним жарким летом. Об этом сообщило государственное радио Latvijas Radio. Читайте подробнее: Пассажиры поездов в Латвии страдают от жары

12:52 28.07.2021 Аномально жаркая погода прогнозируется на территории Республики Крым в период с 29 июля по 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям региона 28 июля. Читайте подробнее: В Крым придёт аномальная жара

13:07 28.07.2021 Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Воронежской области 28−29 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Читайте также: В Воронежской области прогнозируют грозы

13:44 28.07.2021 Жара. Тверь. [Ярослав Чингаев © ИА REGNUM]

14:14 28.07.2021 Чрезвычайную пожароопасность прогнозируют в ближайшие трое суток на территории Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 28 июля в пресс-службе регионального управления МЧС. В области снова установилась сухая и жаркая погода. Подробности в материале: В Волгоградской области прогнозируют чрезвычайную пожароопасность

14:15 28.07.2021 В Чувашии первая половина августа будет тёплой и сухой, а вторая половина — дождливой. Об этом: Жару в Чувашии сменят дожди: прогноз на август

14:19 28.07.2021 Свои соболезнования президенту Индии Раму Натху Ковинду и индийскому премьер-министру Нарендре Моди в связи с трагическими последствиями наводнения на западе страны выразил президент России Владимир Путин. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Кремля. Читайте также: Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с наводнениями

14:21 28.07.2021 В южной части Бельгии — франкоязычном регионе Валлония — после произошедших там с 14 по 16 июля из-за сильных ливней наводнений начался мусорный кризис. Об этом 28 июля сообщает газета Sudpresse. Читайте также: В Бельгии после сильных наводнений начался мусорный кризис