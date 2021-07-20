Вашингтон, 20 июля, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Исполнитель Джастин Бибер назвал себя «папой» в подписи под одной из фотографий в социальной сети. Публикация доступна в его личном Instagram-аккаунте.

Lou Stejskal Джастин Бибер

https://www.instagram.com/p/CRhBHlnHpTx/

«Мама и папа», — написал он под фото со своей супругой Хейли Бибер. Подписчики артиста решили, что его жена беременна.

«Ребенок на подходе», — спрашивает пользователь jescaaguilarr805.

«Ваши дети будут идеальными», — считает пользователь theawings.

«Вы, ребята, станете отличными родителями!» — написал пользователь mralanprice.

Однако позже Хейли Бибер оставила комментарий под публикацией мужа, дав понять, что они планируют завести питомца, а не ребёнка. «Думаю, тебе стоит изменить эту подпись на «Собака, мама и папа», пока никто не запутался», — объяснила она.

ИА REGNUM напоминает, что Хейли и Джастин Бибер начали встречаться в 2015 году, затем несколько раз расставались и снова сходились. А в 2018 году пара поженилась.