«Мама и папа»: Джастин Бибер намекнул на беременность жены
Вашингтон, 20 июля, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Исполнитель Джастин Бибер назвал себя «папой» в подписи под одной из фотографий в социальной сети. Публикация доступна в его личном Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CRhBHlnHpTx/
«Мама и папа», — написал он под фото со своей супругой Хейли Бибер. Подписчики артиста решили, что его жена беременна.
«Ребенок на подходе», — спрашивает пользователь jescaaguilarr805.
«Ваши дети будут идеальными», — считает пользователь theawings.
«Вы, ребята, станете отличными родителями!» — написал пользователь mralanprice.
Однако позже Хейли Бибер оставила комментарий под публикацией мужа, дав понять, что они планируют завести питомца, а не ребёнка. «Думаю, тебе стоит изменить эту подпись на «Собака, мама и папа», пока никто не запутался», — объяснила она.
ИА REGNUM напоминает, что Хейли и Джастин Бибер начали встречаться в 2015 году, затем несколько раз расставались и снова сходились. А в 2018 году пара поженилась.