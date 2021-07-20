Тверь, 20 июля, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В Тверской области планируется внедрить современную систему обращения с безнадзорными животными. Об этом на заседании правительства региона 20 июля заявил губернатор Игорь Руденя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства РФ.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Сегодня принято решение о передаче полномочий по обращению с безнадзорными животными с муниципального уровня на региональный. Планируется создать в Тверской области полноценную инфраструктуру по отлову безнадзорных животных, их стерилизации, вакцинации и чипированию, чтобы были известны данные о них, включая сделанные прививки», — прокомментировал Игорь Руденя.

Ранее концепция системы обращения с безнадзорными животными в Тверской области обсуждалась совместно с зоозащитниками и общественными организациями, в частности, обсуждалось создание приютов, пунктов отлова безнадзорных животных, возможном участии в комплексной работе некоммерческих организаций и других актуальных вопросах.

Как планируется, после отлова безнадзорных животных будут размещать в специальных приютах. В случае если не найдётся хозяин, будут проводиться комплекс медицинских процедур, а затем — поиск новых владельцев. Оставшихся в приюте неагрессивных животных выпустят в прежнее место обитания (кроме территорий у школ, детских садов, других социальных учреждений).