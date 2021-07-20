Осло, 20 июля, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Европейская федерация гандбола (EHF) оштрафовала норвежскую женскую команду по пляжному гандболу за её решение выступить на соревнованиях в шортах вместо бикини, сообщила 20 июля пресс-служба федерации.

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«Дисциплинарная комиссия на ЕВРО-2021 по пляжному гандболу рассмотрела случай неподобающей одежды. В матче за бронзовую медаль против Испании в воскресенье сборная Норвегии играла в шортах, которые не соответствуют Правилам спортивной формы», — приводит заявление EHF агентство «Красная весна».

Отмечается, что правила соревнований предусматривают наказание в случае, если спортсменки, вместо откровенного бикини, наденут что-либо закрывающее более 10 сантиметров их ягодиц. В то же время правила для мужчин предписывают им носить «облегающие майки» и «не слишком мешковатые шорты», заканчивающиеся «на 10 сантиметров выше коленной чашечки».

Сообщается, что за несоблюдение требований норвежская команда будет оштрафована на 1,5 тысячи евро — по 150 евро за каждого игрока.