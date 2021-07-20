Жуковский, Московская область, 20 июля, 2021, 21:23 — ИА Регнум. В течение трёх ближайших лет на развитие авиастроения в России будет выделено более 200 млрд рублей, сообщил 20 июля журналистам российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров на авиасалоне МАКС-2021.

(сс) SuperJet International Самолет Sukhoi Superjet 100

Он пояснил, что деньги будут выделены из Фонда национального благосостояния под полтора процента годовых. Эти деньги составят 60% того, что будет вложено в развитие отрасли.

Остальные 40% поступят «из внебюджетных источников лизинговым компаниям на обеспечение поставки гражданской техники». Прежде всего речь идёт о самолётах и вертолётах для ведущих российских заказчиков.

Мантуров «Объём — более 200 млрд рублей на ближайшую трёхлетку, который будет предоставлен из ФНБ для авансирования и начала строительства самолётов».

По словам министра, к 2030 году в России гражданской авиатехники будет закуплено на сумму в два с половиной триллиона рублей. Он добавил, что президент страны Владимир Путин высказался в пользу «мер поддержки, которые были предусмотрены по 59 самолётам».

Напомним, Путин на совещании по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения 20 июля указал на дополнительные меры по поддержке авиастроения, которые были приняты в мае 2020 года.

Эти меры предусматривают госгарантии на приобретение 59 самолётов Sukhoi Superjet 100, субсидии на снижение стоимости обслуживания лётного часа и госгарантии на закупку 66 вертолётов российского производства для санавиации.