Сараево, , 00:32 — REGNUM Россия потребовала от СБ ООН провести голосование по поводу проекта резолюции, призывающей к упразднению канцелярии верховного представителя в Боснии и Герцеговине. Сначала об этом сообщил агентству France-Presse неназванный дипломат, а позднее информацию подтвердили телеканалу РТРС в посольстве России в Боснии и Герцеговине.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

В посольстве не смогли уточнить сроки голосования, так как это является «техническим вопросом». Тем не менее, в диппредставительстве России в БиГ очередной раз подчеркнули, что проект документа содержит четко сформулированную позицию Москвы, согласно которой полномочия, предоставленные верховному представителю на Дейтонской конференции по выполнению мирного соглашения 1997 года, больше не нужны в связи с прогрессом, достигнутым сторонами в БиГ.

Также в проекте поддерживается назначение Кристиана Шмидта на должность верховного представителя по БиГ до 31 июля следующего года, когда его офис будет закрыт.

Напомним, что ранее Россия и Китай распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект резолюции, требующей упразднения канцелярии верховного представителя международного сообщества по БиГ.