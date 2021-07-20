Рим, 20 июля, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса и вызванные ей осложнения «увеличили риски коррупции» в Италии, сказано в докладе Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 20 июля.

Arepo Правительство Италии

Одной из причин высокого уровня коррупции в стране является, по мнению евробюрократов, чрезвычайно медленное рассмотрение дел в судах.

Кроме того, «опасения» Брюсселя вызывают также «недостаточный уровень независимости СМИ» и «угрозы в адрес журналистов», сказано в докладе.