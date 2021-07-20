Вашингтон, 20 июля, 2021, 21:50 — ИА Регнум. Издание Billboard составило список самых высокооплачиваемых исполнителей мира в 2020 году. Имена 20-ти музыкантов опубликованы на его официальном сайте.

Kartinki.ru Деньги

Самым высокооплачиваемым артистом стала певица Тейлор Свифт с доходом в $23,8 млн. Вторую строчку списка занял рэпер Post Malone ($23,2 млн), а третью — исполнительница Селин Дион ($17,5 млн).

Добавим, что в список «дорогих» артистов попали певица Билли Айлиш (5 место) и рэпер Дрейк (6 место). А южнокорейский коллектив BTS занял 19 строчку в топ-20 самых высокооплачиваемых музыкантов с доходом в $8,9 млн.