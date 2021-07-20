Сыктывкар, 20 июля, 2021, 21:02 — ИА Регнум. В Коми среди пациентов с COVID-19 выросло число детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в минздраве республики.

Windons В больнице

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По данным ведомства, в 2020 году с коронавирусом было госпитализировано 45 детей, в 2021 году — уже 38.

«Количество детей, заболевших коронавирусной инфекцией, возросло. Это говорит о том, что инфекция стала более заразной. Если в прошлом году новорожденные дети, зарегистрированные с диагнозом COVID-19, были редкостью, то в настоящий момент в нашей больнице от новой коронавирусной инфекции получают лечение два ребенка в возрасте до месяца», — отметила главный внештатный педиатр минздрава Ольга Тарбеева.

Как сообщало ИА REGNUM, смертность от COVID-19 в Коми за две недели выросла на 22%.