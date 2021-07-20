Москва, , 20:53 — REGNUM Свыше 200 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлено в Азербайджан, заявил 20 июля азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

Вакцина от коронавируса «'Спутник V'» Facebook.com/dodon.igor1

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Поблагодарив президента России за помощь в поставке вакцины от COVID-19, Алиев сказал:

«Мы уже получили из России более 200 тысяч доз «Спутника V» и ещё ожидаются поставки. Я знаю, что претендентов очень много, потому что эта вакцина доказала свою эффективность. И конечно, также, наверное, очень трудно обеспечить всех, но как друзья, как партнёры я хочу ещё раз выразить благодарность, что мы в первых рядах среди получателей вакцины».

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