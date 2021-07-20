Москва, 20 июля 2021, 20:53 — REGNUM Свыше 200 тысяч доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставлено в Азербайджан, заявил 20 июля азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
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Поблагодарив президента России за помощь в поставке вакцины от COVID-19, Алиев сказал:
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