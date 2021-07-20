Нью-Йорк, США, 20 июля, 2021, 20:51 — ИА Регнум. Портал IGN опубликовал трейлер анимационного сериала «Властелины Вселенной: Откровения» (Masters of the Universe: Revelation). Видео было выложено 20 июля на сайте издания.

(сс) Stock Catalog Netflix

В минутном ролике зрители могут видеть, как Скелетор (главный антагонист франшизы «Властелины Вселенной») и его подчинённые пытаются утопить Хи-Мена и его союзников. Премьера сериала состоится 23 июля 2021 года на сайте потокового сервиса Netflix.

Напомним, над этим анимационным шоу работает известный режиссёр и продюсер Кевин Смит («Клерки», «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар»). Оригинальный сериал «Хи-Мен и властелины вселенной» выходил в эфир канала USA Network с 5 сентября 1983 года по 8 декабря 1985-го.