Сыктывкар, 20 июля, 2021, 20:47 — ИА Регнум. За последние две недели в Коми смертность от COVID-19 выросла на 22%. Об этом в ходе своего выступления в Госсовете республики сообщила главный санитарный врач региона Людмила Глушкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Регион по приросту уровня смертности занимает 12-е рейтинговое место по стране. Показатель заболеваемости за прошедшую 27-ю неделю составляет 234,9 на 100 тысяч населения. Прирост недели — 22 процента. Наибольшее значение показателя регистрируется в возрастных группах от 18 до 64 лет», — сообщила она.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми скончались шесть ковид-пациентов. Всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1123 жителя республики.