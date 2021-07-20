Ливерпуль, Великобритания, 20 июля, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Сегодня, 20 июля, «Эвертон» на своем официальном сайте объявил о заключении контракт с бывшим полузащитником «Кристал Пэлас» Эндросом Таунсендом.

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Стороны договорились о двухлетнем соглашении, финансовая сторона сделки не разглашается. Англичанин перешел в мерсисайдскую команду на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 30-летний футболист принял участие в 34 матчах чемпионата Англии и набрал 6 (1+5) очков по системе «гол+пас».