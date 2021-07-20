История вопроса

Общественная палата России как консультативно-совещательный орган появилась в стране в 2005 году. Хотя деятельность палаты финансируется из бюджета, сами члены совещательного органа оплату за работу не получают. В субъектах Федерации действуют собственные общественные палаты, которые формируются в рамках региональных законов из представителей общественных организаций.