Екатеринбург, 20 июля, 2021, 20:44 — ИА Регнум. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил 14 членов нового созыва региональной Общественной палаты. Об этом сообщается на сайте органа.

Пресс-служба горадминистрации Сургута Дамир Юсупов и Георгий Мурзин на фасаде дома 34 по ул. Мира в Сургуте

В новый состав попадёт Герой России лётчик Дамир Юсупов, глава предыдущего созыва палаты Александр Левин, музыкант Александр Пантыкин и ещё ряд участников.

Ранее своих 14 членов палаты выбрали депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Ещё 14 участников определят уже избранные в общественный орган 28 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в новый состав палаты включили проректора Уральского федерального университета Дмитрия Бугрова.