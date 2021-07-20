Берлин, 20 июля, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Состоялся анонс настольной игры Pokemon Labyrinth. Об этом 20 июля сообщает портал ComicBook.

Цитата из м/ф «Покемоны». реж Кунихико Юяма, Норихико Судо, Масамицу Хидака. 1997. Япония Пикачу

Pokemon Labyrinth — это тематическая вариация популярной игры Labyrinth, в которой игрокам нужно исследовать лабиринт в поиске сокровищ. Сообщается, что она поступит в продажу только в странах Европы 1 сентября 2021 года.

Напомним, что оригинальная версия Labyrinth поступила в продажу ещё в 1986 году. Она предназначена для команды от двух до четырёх игроков.