Москва, 20 июля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Слава КПСС (настоящее имя — Вячеслав Машнов) сообщил о произошедшем в его квартире пожаре. Он опубликовал ролик с места жительства в историях личного Instagram-аккаунта 20 июля.

Okras Рэпер Гнойный

На видео рэпер показал последствия пожара — почерневшие от огня стены и потолок. Однако причину возгорания он не назвал.

Ранее Слава КПСС (известен также под псевдонимом Гнойный) представил альбом под названием Antihypetrain, состоящий из 101 песни. В записи пластинки участвовал исполнитель Замай.