Рим, , 20:38 — REGNUM

Если правительство Италии примет решение об обязательной вакцинации сотрудников учреждений сферы образования, такое решение не будет противоречить конституции страны, заявил во вторник, 20 июля, почетный председатель Конституционного суда Италии Джованни Мария Флик.

Правительство Италии tiagouy

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

В Конституции сказано, что свобода передвижения может ограничиваться по соображениям санитарного характера, кроме того, право на здоровье объявлено в основном законе страны фундаментальным общим благом, пояснил Флик.

В правительстве Италии в настоящее время рассматривают вопрос о том, чтобы обязать сотрудников школ и вузов привиться от коронавируса. Ранее аналогичное решение было принято в отношении медиков — уклоняющиеся от прививок отстраняются от работы.

По данным на 20 июля, в Италии умерли 127 884 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 10 (днем ранее — на 7). Число подтвержденных носителей выросло на 3558 (днем ранее — на 2072). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 293 083 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 49 310 человек — на 1785 больше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 26 969 799 человек, что составляет 44,78% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

Весной-летом 2021 года как минимум пять граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. Власти временно ограничили использование этой вакцины, после чего рекомендовали использовать ее только для вакцинации граждан старше 60 лет. Одновременно обсуждался вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», было начато ее тестовое производство в Италии.