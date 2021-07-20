Калуга, 20 июля, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Церемония торжественного запуска новых проектов группы Stellantis состоялась сегодня, 20 июля, на заводе ООО «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» в Калужской области. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в церемонии приняли участие губернатор региона Владислав Шапша и генеральный директор АО «Российский экспортный центр» (АО «РЭЦ») Вероника Никишина. Участниками мероприятия также стали заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса в России Тадзио Шиллинг, президент Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде, старший вице-президент Stellantis, глава региона «Евразия» Ксавье Дюшман, генеральный директор завода ООО «ПСМА Рус» Рафаль Трошка, а также вице-президент, управляющий директор брендов Peugeot, Citroёn, Opel Россия Алексей Володин.

Пресс-служба правительства Калужской области Продукция завода ООО «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» в Калужской области

Транснациональная корпорация по производству автомобилей была образована в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской Groupe PSA. Ее часть — калужский автозавод «ПСМА Рус».

Пресс-служба правительства Калужской области Церемония торжественного запуска новых проектов группы Stellantis на заводе ООО «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» в Калужской области 20.07.2021

На заводе Владиславу Шапше и Веронике Никишиной представили модели автомобилей, которые начали производить в Калужской области для внутреннего рынка и дальнейшего экспорта в страны Европы — микроавтобусы и коммерческие многоцелевые фургоны, мини-фургоны и компактвэны. В этом году Stellantis уже запустил несколько ключевых производственных проектов на калужском заводе. Со стартом новой платформы для производства мини-фургонов и компактвэнов Peugeot, Citroёn и Opel, а также серийной сборкой экспортно-ориентированных дизельных двигателей компания увеличила объемы производства на 200% в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Новым проектом также станет создание экспортного хаба на базе «ПСМА Рус» по поставкам автомобилей и двигателей в Европу, Латинскую Америку и Северную Африку. Первые поставки начнутся уже во второй половине 2021 года. Помимо этого до конца 2022 года завод начнет производство автомобиля Scudo бренда Fiat Professional.

«В ближайшие несколько лет мы расширим гамму продуктов, локализовав производство модели бренда Fiat Professional. А уже в этом году, с наращиванием и развертыванием производственных мощностей, мы создаем тысячу новых рабочих мест в калужском регионе, — подчеркнул Ксавье Дюшман. — Мы видим огромный потенциал российского автомобильного рынка. Наша цель — выйти по экспорту автомобилей на первое место в Европе».

Пресс-служба правительства Калужской области Церемония торжественного запуска новых проектов группы Stellantis на заводе ООО «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» в Калужской области 20.07.2021

Вероника Никишина положительно оценила амбициозные планы компании стать экспортером номер один в Европе и выбор Калужской области как территории для создания хаба, отметив условия, созданные для инвестиций и поддержку региональной власти. «Уверена, что запуск новых проектов концерна Stellantis расширит экспортный потенциал по линии автопрома не только Калужского региона, но и России в целом. РЭЦ готов принять активное участие в формировании общей стратегии развития экспорта производственной площадки ПСМА в России. Предстоит большая совместная работа. Мы готовы предоставить компании все необходимые меры поддержки экспортной деятельности», — резюмировала руководитель АО «РЭЦ».

Владислав Шапша пожелал коллективу компании успешной реализации всех запланированных проектов: «Они обеспечат стабильный долгосрочный рост выпуска автомобилей, поднимут локализацию производства. Дополнительную загрузку получат производители автокомпонентов. Для нас важно, когда наши автопроизводители заявляют о серьезных намерениях стать экспортерами «номер один» в Европе. В нашем регионе вы обязательно достигнете тех результатов, которых ждете. И то, что сегодня еще 1000 человек получат рабочие места здесь — это очень значительный вклад в развитие экономики и социальной сферы».

Во время экскурсии по заводу «ПСМА Рус» Владиславу Шапше и Веронике Никишиной показали линии сборки автомобилей и зону сборки дизельных двигателей.

Пресс-служба правительства Калужской области Продукция завода ООО «ПСМА Рус» в индустриальном парке «Росва» в Калужской области

Группа Stellantis образована путём слияния концернов Peugeot S.A. («Groupe PSA») и Fiat Chrysler Automobiles N.V. («FCA») (NYSE: FCAU / MTA: FCA), 19 января 2021 года. Stellantis один из ведущих мировых автопроизводителей и поставщиков услуг в сфере мобильности. Присутствует на более чем 130 мировых рынках, имеет промышленные предприятия в более чем 30 странах мира и объединяет более 400 000 сотрудников. В своей деятельности компания руководствуется четкой целью — обеспечивать свободу передвижения благодаря уникальным, доступным и надежным продуктам и сервисам. Помимо богатого наследия и широкого глобального присутствия самыми сильными сторонами компании являются приверженность идеям устойчивого развития.

Группа Stellantis располагает широким портфолио автомобильных брендов, сервисов обеспечения мобильности, запчастей и послепродажного обслуживания. Компания стремится стать лучшей, а не крупнейшей, работая на благо всех ее акционеров, а также сообществ, в которых она осуществляет свою деятельность. В России Группа Stellantis представлена брендами: Peugeot, Citroёn, Opel, Eurorepar, Eurorepar Car Service, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Mopar, а также располагает производственной площадкой в промышленном кластере «Росва» (Калужская область).