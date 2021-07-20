Лос-Анджелес, США, 20 июля, 2021, 20:35 — ИА Регнум. В Сети появился официальный трейлер фильма «Чудаки навсегда». Его опубликовали 20 июля на YouTube-канале компании Paramount Pictures.

В кинотеатре

В ролике показаны новые опасные трюки, исполненные командой телешоу «Чудаки». Премьера фильма ожидается 22 октября 2021 года.

Напомним, что «Чудаки» — это американский проект, посвящённый необычным, смешным и опасным для здоровья испытаниям и розыгрышам. Одноимённый сериал транслировался на канале MTV с 2000 по 2002 год.