Неаполь, Италия, 20 июля, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Увольняемые работники завода Whirlpool в Неаполе во вторник, 20 июля, провели новые акции протеста.

Тимонин Дмитрий ИА Красная Весна Неаполь

Одна из них прошла на железнодорожном вокзале: около 200 человек перекрыли пути, по которым должны были пройти высокоскоростные поезда.

Покинув станцию, увольняемые провели еще одну акцию — на площади Гарибальди, где на некоторое время перекрыли автомобильное движение.

14 июля руководители Whirlpool официально подтвердили, что завод в Неаполе будет закрыт, а 320 из 350 работников — уволены. Руководители американской компании остановили производство на заводе в Неаполе 1 ноября 2020 года. Представители Whirlpool заявляли, что завод не сможет продолжить работу из-за проблем со спросом на продукцию, который к тому же дополнительно снизился в период «коронакризиса». Профсоюзы требовали от компании соблюдать взятые на себя обязательства (главное из которых и состоит в продолжении деятельности предприятия и сохранении рабочих мест), а правительство обвиняли в бездействии.