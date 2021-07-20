Токио, 20 июля, 2021, 20:28 — ИА Регнум. Суммарный тираж японской ролевой игры Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin превысил отметку в один миллион копий. Об этом 20 июля сообщает портал PCGamesN.

Monsterhunterworld.com Monster Hunter

На достижение такого результата проекту понадобилось чуть больше недели — релиз Wings of Ruin состоялся 9 июля 2021 года. По словам разработчиков, в ближайшем будущем она может стать самой продаваемой игрой Capcom.

Напомним, что Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin — это спин-офф основной серии Monster Hunter, посвящённый коллекционированию и дрессировке монстров. Игра доступна на PC и гибридной консоли Nintendo Switch.