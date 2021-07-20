Токио, 20 июля, 2021, 20:27 — ИА Регнум. SEGA и студия Ryu Ga Gotoku выпустили новый трейлер игры Lost Judgment, которая представляет собой спин-офф популярной серии Yakuza. Ролик был опубликован 20 апреля на YouTube-канале разработчика.

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Длительность нового ролика Unjudged Memories составляет около пяти минут, разработчики показали поклонникам серии игровой процесс и продемонстрировали работу многих игровых механик. Мировой релиз Lost Judgment состоится 24 сентября 2021 года на консолях PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Xbox Series X/S.

Напомним, Lost Judgment является продолжением игры Judgment, вышедшей 13 декабря 2018 года. В мае 2021-го SEGA сообщила, что пока не планирует выпускать новую игру серии на ПК.