Рим, 20 июля, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Переход к так называемой экологичной экономике не может произойти одномоментно, заявил во вторник, 20 июля, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

Иван Шилов ИА REGNUM Луиджи Ди Майо

Итальянским компаниям нужно время для перехода к более щадящим технологиям, если же переход будет «шоковым», многие предприятия просто закроются, считает министр.

«Если кто-то в ЕС думает, что этот процесс может завершиться за пару лет, он ошибается», — отметил Ди Майо.