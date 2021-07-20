Лос-Анджелес, США, 20 июля, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Популярная многопользовательская игра PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) получит экранизацию в виде некоего «анимационного проекта». Об этом 20 июля сообщает портал PCGamesN.

Playstation.com Геймпад

Известно, что за создание проекта будет отвечать американский продюсер Ади Шанкар, наиболее известный своей работой над анимационным шоу Castlevania. Дополнительные подробности пока не раскрываются.

Напомним, что PUBG — это игра в жанре «королевская битва», в которой геймеры борются за звание последнего выжившего. Её релиз состоялся в 2017 году.