Киев, , 20:13 — REGNUM Возбуждённое на Украине дело, в рамках которого СБУ пыталась вызвать на допрос в Мариуполь российского министра обороны Сергея Шойгу, будет продолжено, заявил спикер СБУ Артём Дехтяренко в комментарии изданию Страна.ua.

Сергей Шойгу Mil.ru

Дехтяренко «Это создаёт предпосылки, чтоб рассмотреть в суде без его присутствия ходатайство о задержании подозреваемого с целью избрания меры пресечения».

Он пояснил, что Шойгу был объявлен СБУ в розыск в 2014 году. К настоящему моменту срок действия постановления суда на его задержание истёк.

По словам Дехтяренко, Шойгу на Украине подозревается «в создании не предусмотренных законами Украины военизированных формирований, а также в создании террористической организации и содействии её деятельности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля стало известно, что Шойгу вызван в Мариуполь в СБУ для вручения ему «письменного подозрения» и для проведения с ним «процессуальных действий». Главу Минобороны РФ ждали в Мариуполе 20 июля 2021 года.

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