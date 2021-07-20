Киев, , 20:15 — REGNUM В Службе безопасности Украины заявили, что могут позволить «принудительный привод в суд» министра обороны России Сергея Шойгу, поскольку он не явился для вручения письменного подозрения.

Сергей Шойгу Kremlin.ru

Об этом 20 июля заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии изданию УНН.

«Неявка министра обороны РФ Сергея Шойгу в СБУ создает предпосылки для суда, чтобы рассмотреть ходатайство следователей СБУ без его участия… ходатайство о задержании подозреваемого с целью повода для избрания меры пресечения», — сказал Дехтяренко.

Он пояснил, что публикация повестки о вызове Шойгу в СБУ на официальном сайте ведомства — это процессуальный шаг, «необходимый для привлечения подозреваемых к ответственности».

Дехтяренко не уточнил, каким именно образом спецслужбой планируется «принудительный привод в суд» министра обороны России.

ИА REGNUM напоминает, что 18 июля СБУ опубликовала некий документ, который «обязывал» главу российского оборонного ведомства явиться 20 июля в Мариуполь в региональное отделение СБУ. Предполагалось, что там Шойгу вручат «письменное подозрение»и проведут некие"процессуальные действия» с его участием.