Канны, Франция, 20 июля, 2021, 21:48 — ИА Регнум. Телеведущая Виктория Боня стала обладательницей премии World Bloggers Awards, проводимой в Каннах (Франция). Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Https://www.worldbloggersawards.net/ Логотип премии World Bloggers Awards

https://www.instagram.com/p/CRg41IaDxBQ/

«На днях в Каннах прошла церемония World Bloggers Awards, которая собрала самых успешных блогеров мира. Именно ради этого события я прилетела с другого континента», — рассказала подписчикам телеведущая. «В этом году я даже не подозревала о номинации, и это стало большим сюрпризом для меня… И я счастлива!» — поделилась впечатлениями Боня.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Виктория Боня уже побеждала на World Bloggers Awards в одной из номинаций. А в 2020 году она входила в состав жюри премии.