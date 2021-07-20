Циндао, Китай, 20 июля, 2021, 20:07 — ИА Регнум. В Китае начался выпуск нового, первого в мире, высокоскоростного поезда на магнитной подушке с проектной скоростью в 600 км/час. Об этом 20 июля сообщает Синьхуа, указывая, что новое достижение китайской промышленности было представлено в городе Циндао восточной провинции Шаньдун.

Флаг Китая

Особо подчеркивается, что поезд полностью является самостоятельной разработкой Китая и является прорывом в транспортной сфере. Как сообщили в корпорации China Railway Rolling Stock Corp., при его создании применен целый ряд инновационных технологий. Среди инноваций находятся интеграция системы, новые подходы в электроснабжении и управлении транспортом и связью и т.д.